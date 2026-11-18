자회사 노조, 3조2교대→4조2교대 전환 요구

26일 찬반투표·연말 전국 15개 공항 총파업 예고

이미지 확대 민주노총 전국공항협의회 기자회견. 연합뉴스

세줄 요약 취임 앞둔 박남춘, 노사 갈등 직면

자회사 노조, 연말 성수기 총파업 예고

교대제 개편·낙찰률 폐지 쟁점 부상

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박남춘 신임 인천국제공항공사 사장의 취임을 앞두고 인천공항에 노사 갈등의 전운이 감돌고 있다. 자회사 노동조합이 원청과의 교섭 파행을 이유로 연말 성수기 총파업을 예고하면서다.민주노총 인천공항지역지부와 한국공항지부로 구성된 전국공항협의회는 18일 인천공항 제2여객터미널 앞에서 기자회견을 열고 내달 말 전국 15개 공항 노동자들이 참여하는 총파업에 돌입하겠다고 선언했다.갈등의 핵심은 인천공항 자회사 노동자들의 교대제 개편이다. 인천공항지부는 현재 3조2교대인 근무 방식을 원청과 동일한 4조2교대로 전환할 것을 요구하고 있다. 연속 야간노동에 따른 피로를 줄여 노동자의 건강권과 공항 안전을 확보해야 한다는 주장이다.한국공항공사 자회사 노조는 저가 낙찰 구조를 개선하기 위한 낙찰률 폐지를 요구한다. 그러나 양 공항공사는 고용노동부 해석 지침 등을 근거로 이들 요구가 교섭 의제에 해당하지 않는다는 입장이다.개정 노동조합법인 이른바 ‘노란봉투법’에 따라 원청과의 교섭이 이뤄졌지만, 교섭 의제의 범위를 놓고 양측이 맞서면서 갈등의 골이 깊어지는 모양새다.협의회는 오는 26일부터 일주일간 쟁의행위 찬반투표를 진행한 뒤 구체적인 파업 계획을 확정할 방침이다. 파업이 현실화하면 연말 여행 성수기를 맞은 인천공항을 비롯해 전국 공항 운영에 차질이 우려된다.한편 박남춘 전 인천시장은 19일 인천공항공사 사장으로 취임할 예정이었으나 취임 일정이 다음 주로 연기됐다. 노조가 연말 총파업을 예고하면서 박 전 시장은 취임 직후부터 노사 갈등 수습이라는 첫 시험대에 서게 됐다.강남주 기자