개인 최고 4억 4900만원

이미지 확대 울산시 제공

세줄 요약 194명 명단 공개, 총 체납액 73억원

지방세 체납 186명, 행정제재 8명

개인 143명·법인 51개, 소액 구간 다수

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시는 18일 1000만원 이상 지방세 및 지방행정제재·부과금을 납부하지 않은 ‘2026년 고액·상습 체납자’ 194명의 명단을 시 공보와 누리집 등을 통해 공개했다. 이번에 공개된 체납자들의 총 체납액은 73억원이다.시에 따르면 지방세 고액·상습 체납자가 186명(개인 137명, 법인 49개)으로 총 71억원을 체납했다. 지방행정제재·부과금 체납자는 8명(개인 6명, 법인 2개)이며 체납액은 2억원이다.전체 유형을 종합하면 개인이 143명(73.7%)으로 54억원을 차지했다. 법인은 51개(26.3%)로 19억원을 체납했다.체납액 구간별로는 5000만원 이하가 163명(84.0%)으로 대다수를 차지했다. 이어 5000만원 초과~1억원 이하 21명(10.8%), 1억원 초과 10명(5.2%) 순으로 나타났다.특히 개인 최고 체납자는 울산 남구에 거주하는 개인으로 총 4억 4900만원을 체납한 것으로 확인됐다. 법인 중에서는 부산에 주소를 둔 부동산업체가 3억 9000만원을 내지 않아 가장 액수가 컸다.체납자들의 업종별 분포를 보면 무직 등 기타가 124명(63.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했다.사업자 중에서는 부동산업이 32명(16.5%)으로 가장 많았고, 제조업 14명(7.2%), 도소매업 10명(5.2%), 건설업 9명(4.6%), 서비스업 5명(2.6%) 순이었다.이날 공개된 명단에는 체납자의 성명 및 상호(법인명 포함), 나이, 직업, 주소, 체납 세목과 납부 기한 등의 상세 정보가 모두 포함됐다.울산시는 고질적인 체납 행위를 근절하기 위해 강도 높은 징수 활동에 나설 방침이다.울산시 관계자는 “고액·상습 체납자에 대해 명단 공개와 함께 출국금지, 신용정보 등록, 관허사업 제한 등 강력한 행정제재를 적용할 계획”이라면서 “아울러 부동산, 가상화폐 등 각종 은닉자산을 끝까지 추적해 압류 조치 하겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자