19일 지역 내 8개 시험장 교통관리

16개동에 차량 배치, 소음 관리 등

이미지 확대 서울 중랑구 신내동 구청 청사 전경.

중랑구 제공

세줄 요약 수능 당일 교통대책반 운영

16개 동 비상수송 차량 16대 투입

시험장 주변 차량·소음 통제

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서울 중랑구는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생의 안전한 이동과 시험장 주변 환경 관리를 추진한다고 18일 밝혔다.구는 수능 당일 오전 6시부터 9시까지 교통행정과와 주차관리과 직원들로 구성된 교통대책반을 편성하고 지역 내 8개 시험장에도 교통행정과 직원들을 배치해 현장 교통 상황을 살핀다.수험생 비상수송을 위해 16개 동에 총 32명과 차량 16대를 운영하고, 주요 지하철역과 버스 정류소, 교차로 등 16개 지점에서 시험장 안내와 수험생 수송을 맡는다. 또 시험장 반경 200m 이내 차량 진출입과 주차를 통제하고 구청 주차단속요원과 교통경찰, 모범운전자 중랑지회, 주부교통순찰대도 교통 관리에 참여한다.시험장 주변 소음 관리에도 나선다. 구는 시험장 주변 공사장에 시험 당일 소음 발생을 최소화하도록 사전 협조를 요청했다. 특히 영어 듣기 평가 시간인 오후 1시 10분부터 1시 35분까지 소음 발생 작업과 장비 가동을 중단하도록 안내했다. 시험 당일에는 시민참여감시단을 활용한다.수능 당일 시험 종료 후에는 면목역 광장에서 청소년 유해환경 밀집 지역 점검과 계도 활동을 실시한다. 아동청소년과, 청소년육성회 중랑지구회와 학교운영위원회 협의회, 중화중학교 감시단, 중랑경찰서 여성청소년과 관계자 등 150여명이 참여한다.수능 이후에는 다음달 18일 구청 지하 대강당에서 ‘2027학년도 정시 지원전략 설명회’를 개최한다. 임성호 종로학원 대표이사가 중랑구 학생과 학부모 300명을 대상으로 수능 성적 분석과 정시 지원 전략을 안내한다.류경기 구청장은 “수험생들이 시험 당일 이동에 불편을 겪지 않고 차분하게 시험에 집중할 수 있도록 교통과 소음 관리에 철저를 기하겠다”며 “수능 이후에도 청소년 보호와 정시 지원 등 학생들에게 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.유규상 기자