세줄 요약 서울 바비큐 페스티벌 2만800명 방문

방문객 만족도 92.7%로 지난해보다 상승

셀프바비큐존 매진과 매출 증가

이미지 확대 지난달 24~25일 서울 마포구 난지캠핑장 일원에서 열린 ‘2026 서울 바비큐 페스티벌’ 행사장 전경. 서울시 제공.

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지난달 서울 난지캠핑장에서 열린 ‘2026 서울 바비큐 페스티벌’에 2만여명이 몰리며 성황을 이뤘다.서울시는 지난달 24~25일 열린 축제에 총 2만 800명이 방문했으며, 방문객 만족도는 92.7%로 지난해보다 6.2%포인트 상승했다고 18일 밝혔다.올해로 2회째를 맞은 축제에서는 유명 셰프의 특별 메뉴와 직접 고기를 구워 먹는 ‘셀프바비큐존’ 등이 인기를 끌었다. 특히 셀프바비큐존은 사전 예약과 현장 판매분이 모두 매진됐다. 총 685개 테이블에서 2397명이 바비큐를 즐겼다.방문객의 92.7%는 내년에도 참여하겠다고 답했으며, 91.6%는 주변에 축제를 추천할 의향이 있다고 밝혔다. 지난해에 이어 올해도 축제를 찾았다는 응답자도 77.1%에 달했다.축제에 참여한 외식업체들의 총매출은 1억 5975만원으로 전년 대비 10.4% 증가했다. 전국 10개 지역 농가가 참여한 ‘서로장터’ 매출도 지난해보다 5배 이상 늘었다.서울시는 K-바비큐를 새로운 미식관광 콘텐츠로 육성해 축제를 서울의 대표 관광행사로 발전시킬 계획이다.조성호 서울시 관광체육국장은 “K-푸드에 대한 세계적인 관심을 서울 방문으로 연결할 수 있도록 다양한 미식관광 콘텐츠를 발굴하겠다”고 말했다.김소희 기자