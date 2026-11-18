지당원·죽림원 일대 단장

이미지 확대 남산 한국숲정원 서울 남산 한국숲정원에 반딧불 조명 같은 야간 정원이 조성된 모습.

서울시 제공

세줄 요약 남산 한국숲정원 야간 경관조명 공개

지당원·죽림원에 휴게 공간도 조성

일몰 후부터 밤 11시까지 운영

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서울시는 남산 한국숲정원 내 지당원과 죽림원 일대에 조성을 마친 야간 경관조명과 휴게 공간을 시민에게 공개한다고 18일 밝혔다.이번에 조성된 야간 정원은 약 1750㎡ 규모로 남산의 자연경관과 한국 전통의 아름다움을 빛으로 표현한 게 특징이다. 일몰 약 15분 후부터 밤 11시까지 빛을 밝힌다. 계절과 기상 여건에 따라 운영 시간은 탄력적으로 조정할 예정이다.지당원은 자연형 연못과 현대식 정자, 자연석이 어우러진 전통 정원 공간이고, 죽림원은 담양 죽녹원을 모티브로 하늘로 곧게 뻗은 대나무와 돌담, 데크길이 어우러진 곳이다.이들 공간에는 숲속을 유영하는 반딧불이를 연상시키는 경관조명이 설치됐다. 지당원은 한복의 단아한 색채를 활용한 경관 조성이 운치를 더한다. 또 소나무숲과 지당원 사이에는 산책 중 잠시 쉬어갈 수 있는 ‘마루쉼터’도 만들어졌다.서울시는 남산 한국숲정원을 찾는 시민과 외국인 관광객의 발길이 인근 경리단길과 이태원 상권으로 이어져 야간 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다.김영환 시 정원도시국장은 “남산 한국숲정원은 낮에 소나무와 대나무·연못이 어우러진 푸른 숲의 정취를, 밤에 반딧불이의 은은한 빛과 한복의 단아한 색채가 어우러진 특별한 야경을 선사하는 서울의 대표 매력 가든”이라고 소개했다.김주연 기자