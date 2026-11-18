세줄 요약 시범운영 종료, 방문객 최대 30% 증가

건대 청춘잇길 야장 운영, 보행자 거리 조성

개선 보완 뒤 내년 4월 정식 운영 계획

이미지 확대 김경호 서울 광진구청장

광진구 제공

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서울 광진구는 건대입구역 인근 맛의거리에서 진행한 ‘서울 달빛야장’ 시범운영을 마쳤다고 18일 밝혔다. 시범운영 기간 상권 방문객이 평소보다 최대 30% 증가한 것으로 나타났다.서울 달빛야장은 골목상권의 먹거리와 야간 문화를 연계해 지역 상권에 활력을 불어넣는 서울시 사업이다. 건대 맛의거리는 지난 9월 서울시가 선정한 사업 대상지 6곳 중 하나다.구는 지난달 29일부터 이번달 6일까지 9일간 건대 청춘잇길 상권에서 야장을 운영했다. 아차산로31길과 동일로24길, 아차산로33길 일대 지정 구역의 점포 앞에 야외 테이블을 설치하고, 운영 시간에는 차량 통행을 제한해 보행자 중심의 거리를 조성했다.운영 기간 방문객이 늘면서 참여 상인들도 매출과 유동 인구 증가에 만족감을 나타냈다고 구는 설명했다. 구는 시범운영을 통해 확인한 개선 사항을 보완하고, 상인회 및 주민들과 협의해 내년 4월부터 정식 운영할 계획이다.김경호 구청장은 “서울 달빛야장 시범운영은 건대 골목상권의 매력을 알리고 지역 상인들에게 힘을 보태는 계기가 됐다”며 “앞으로도 상인들과 함께 지역의 특색을 살려 다시 찾고 싶은 활기찬 거리를 만들어가겠다”고 말했다.이범수 기자