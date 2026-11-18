미래전략산업 육성과 산업대전환 의지 결집

기업과 함께 미래경제 중심도시 순천의 새로운 도약 선언

이미지 확대 기업인의 날 행사에서 손훈모 시장과 허명호 ㈜목양기술 대표, 위계대 에스지티㈜ 대표, 이석헌 맥스코리아 대표 등 표창 수상자들이 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 손훈모 시장이 인사말을 하고있다.

이미지 확대 손훈모 시장과 유영철 시의장 등 참석자들이 퍼포먼스를 하고있다.

세줄 요약 기업 지원 정책 설명과 미래산업 비전 공유

지역 기여 기업인·근로자 표창 수여

우주항공방산 중심 산업 대전환 강조

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순천시가 18일 전남테크노파크 대강당에서 손훈모 시장, 유영철 순천시의장, 시의원, 기업 대표, 미래신산업 혁신성장위원회 등 200여명이 참석한 가운데 ‘2026년 순천시 기업인의 날’ 행사를 성황리에 개최했다.‘미래전략산업 육성의 중심! 순천경제 대전환의 주역’을 주제로 열린 이번 행사는 지역경제의 든든한 버팀목이 되어 온 기업인들의 헌신과 도전을 격려하고, 방산·우주 등 미래전략산업을 중심으로 순천의 새로운 산업 미래를 함께 열어가기 위해 마련됐다.행사는 순천시의 기업 지원 정책 설명을 시작으로 미래신산업 혁신위원회 이정석 위원의 ‘우주항공방산 그리고 반도체 등 전략 소재로 대전환을 위한 그랜드 퀘스트’ 특강이 열려 관심을 끌었다. 지역기업의 미래 성장 방향을 모색하고 산업 대전환을 위한 비전을 공유하는 장도 마련됐다.이어 지역산업 발전에 기여한 기업인과 근로자에게 순천시장 표창 등을 수여하며, 지역경제의 최일선에서 산업 발전을 이끌어 온 주역들에게 감사와 존경의 뜻을 전했다.행사의 대미를 장식한 기념 퍼포먼스에서는 참석자들이 ‘순천경제산업의 미래전략! 우주방위산업으로!’라는 구호와 함께 종이비행기를 날리며, 생태를 넘어 우주로 경제영토를 확장해 나갈 순천의 힘찬 비상을 표현했다.손훈모 시장은 “기업인의 땀은 일자리가 되고, 기업인의 도전은 지역의 희망이 되며, 기업인의 성공은 순천의 미래가 된다”며 “순천경제의 오늘을 일궈 온 기업인 여러분이야말로 산업대전환을 이끌어 갈 진정한 주역”이라고 강조했다. 그는 “기업의 선택이 순천의 새로운 기회가 되고, 그 선택에 담긴 믿음과 기대가 순천의 더 큰 미래를 여는 원동력이 될 것”이라며 “순천을 향한 기업의 믿음에 확실한 성장과 성공으로 보답하고, 기업과 함께 대한민국 미래산업의 새로운 지평을 열어가겠다”고 밝혔다.▲순천시장 표창장㈜목양기술, 맥스코리아, 에스지티㈜, ㈜제이제이코리아, 성우산업㈜, 도어뱅크, ㈜동영산업, ㈜협성히스코, ㈜인투알, 한화오션에코텍㈜, ㈜달성, ㈜스타스테크, ㈜광일유화, (유)염화산업, ㈜위드피에스, 한국폴리텍대학 순천캠퍼스.▲순천시의장 표창장㈜신아이앤에스, ㈜에스엠테크, ㈜삼미메탈.순천 최종필 기자