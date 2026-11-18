26일까지 접수

이미지 확대 서울 은평구가 19일부터 26일까지 18세 이상 미취업 등록장애인을 대상으로 전일제 80명, 시간제 32명 등 총 112명을 모집하는 ‘2027년 장애인일자리사업’ 안내 포스터.

은평구 제공

세줄 요약 장애인일자리 112명 모집 발표

전일제 80명·시간제 32명 선발

내년 1~12월 행정·복지 업무 배치

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서울 은평구는 장애인의 사회참여와 경제적 자립을 지원하기 위해 26일까지 ‘2027년 장애인일자리사업’ 일반형 일자리 참여자 112명을 모집한다고 18일 밝혔다.모집 인원은 전일제 80명과 시간제 32명이다. 모두 주 5일 근무하며 전일제는 하루 8시간, 시간제는 4시간 일한다. 월 보수는 4대 보험 개인부담금을 포함해 전일제 223만 6300원, 시간제 112만 3500원이다.선발된 참여자는 내년 1월부터 12월까지 구청과 동주민센터, 사회복지시설·단체 등에서 행정 보조와 복지서비스 지원 업무 등을 맡는다.신청 대상은 18세 이상 미취업 등록장애인이다. 다만 정부 부처나 지방자치단체의 다른 일자리사업 참여자, 사업자등록증 보유자, 국민건강보험 직장가입자는 제외된다.신청자는 접수 기간에 구비서류를 갖춰 구청 장애인복지과를 방문하면 된다. 구는 서류심사로 신청 자격을 확인한 뒤 다음 달 1~2일 면접을 거쳐 최종 참여자를 선발한다.접수 기간에는 한국장애인고용공단이 구직 장애인을 대상으로 취업지원 서비스를 안내하고 민간 부문 채용 정보도 제공한다.자세한 모집 요건과 제출 서류는 구청 누리집 ‘채용공고’ 게시판에서 확인할 수 있다.김미경 구청장은 “이번 사업을 통해 장애인들이 지역의 행정·복지 현장에서 근무 경험을 쌓을 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 장애인의 사회참여와 경제적 자립을 위한 일자리 지원을 이어가겠다”고 말했다.이범수 기자