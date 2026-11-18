“정치적 목적 달성 위한 수사·기소 남용 반복 안돼”
오세훈 서울시장은 18일 추경호 대구시장이 내란중요임무종사 혐의 1심 재판에서 무죄를 선고받자 환영한다는 뜻을 표하며 그를 기소한 특검을 비판했다.
오 시장은 이날 소셜미디어(SNS)에 ‘추경호 대구시장에 대한 법원의 1심 무죄 판결을 환영합니다’라는 제목의 글을 올려 “특검은 (추 시장에게) 무려 징역 20년을 구형했다. 이번 판결은 진실을 규명해야 할 특검이 정권의 정치적 시나리오를 완성하기 위해 벌인 ‘하명 수사’와 ‘하명 기소’가 얼마나 무도한 것이었는지 여실히 보여준다”고 꼬집었다.
그러면서 “정치적 목적 달성과 정적 제거를 위해 수사권과 기소권을 남용하는 일이 더 이상 반복돼서는 안 된다”고 주장했다.
오 시장은 “그동안 마음고생이 많으셨을 추경호 시장님께 깊은 위로와 축하의 말씀을 전한다”며 “무거운 짐을 한결 덜고 대구의 발전과 시민의 행복을 위해 더욱 힘 있게 시정을 이끌어 주시기를 기대한다”고 했다.
추 시장은 12·3 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령으로부터 전화로 협조 요청을 받고, 여당 원내대표로서 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회→당사→국회→당사로 세 차례 변경해 다른 의원들의 계엄 해제표결 참여를 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌다.
이 사건을 심리한 서울중앙지법 형사합의34부(부장 한성진)는 이날 “피고인이 내란집단의 구성원인 점이 합리적 의심의 여지가 없을 정도로 증명되지 않았다”며 무죄를 선고했다.
이범수 기자
세줄 요약
- 오세훈, 추경호 무죄 선고 환영
- 특검의 징역 20년 구형과 수사 비판
- 정치적 목적 수사·기소 남용 지적
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