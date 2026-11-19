세줄 요약 울주군 하천서 물수리 사냥 전 과정 촬영

윤기득 울산 새통신원 영상·사진 기록

울산시, 하천 생태 관찰과 보전 강조

이미지 확대 울산 울주군 하천에서 물수리가 물고기를 낚아채 수면위로 날아 오르고 있다. 윤기득 작가 제공

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울산시는 울주군의 한 하천에서 지난 10월 10일부터 22일까지 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 ‘물수리’가 물고기를 사냥하고 먹는 전 과정이 포착됐다고 19일 밝혔다.이번 영상과 사진은 사진작가로 활동 중인 윤기득 울산 새(鳥)통신원이 촬영했다.기록된 장면에는 하천 상공을 맴돌던 물수리가 수면 아래 물고기를 포착한 뒤 수직으로 내리꽂혀 먹이를 낚아채고, 거센 물보라를 일으키며 날아오르는 순간이 담겼다.물수리는 극지방과 오스트레일리아 등 일부 지역을 제외한 전 세계에 분포하는 맹금류다. 국내에서는 통상 9월 중순 도래해 이듬해 5월 중순까지 관찰된다.사냥 방식도 독특하다. 물수리는 수면 위에서 정지비행을 하다 두 다리를 뻗고 물속으로 급강하해 물고기를 낚아챈다.울산시 관계자는 “2024년에 이어 물수리의 사냥 장면이 잇따라 기록된 것은 울산의 하천이 이동하는 맹금류의 소중한 먹이터 역할을 하고 있음을 보여준다”며 “새(鳥)통신원들과 함께 생태 관찰 기록을 꾸준히 이어가고 하천 서식 환경 보전에 힘쓰겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자