무장애 데크길 1309m 개통

갯벌·S자 수로 눈앞에서 볼수 있어

이미지 확대 손훈모 시장이 관계자들과 용산전망대에서 순천만을 둘러보고 있다.

이미지 확대 손훈모 시장과 이강진 정원도시센터장 등이 무장애 데크길를 걷고 있다.

이미지 확대 총 26억원을 들여 조성한 한 1309m의 무장애 데크길을 유모차 이용 가족이 걷고 있다.

세줄 요약 무장애 데크길 1309m 조성 완료

국비·시비 26억원 투입해 경사 완화

기존 탐방로 유지, 선택 관람 가능

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대한민국 대표 생태관광지 순천만의 명소 ‘용산전망대’가 이동 약자를 포함해 누구나 편안하게 찾을 수 있는 무장애 데크길로 조성됐다.19일 순천시에 따르면 순천만의 대표 경관을 한눈에 조망할 수 있는 ‘순천만 용산전망대’가 1309m의 무장애 데크길로 새롭게 태어났다.용산전망대는 굽이치는 S자 수로와 드넓은 갯벌, 원형 갈대군락 등 순천만의 비경을 한눈에 담을 수 있는 필수 탐방 코스로 꼽힌다. 하지만 일부 구간에 탐방로 경사가 심해 장애인과 고령자, 유모차를 동반한 가족에게는 오르기가 쉽지 않았다.이에 순천시는 국비 13억원과 시비 13억원 등 총 26억원의 사업비를 투입해 경사를 완화하고 턱을 없앤 무장애 데크길을 조성했다. 무장애 데크길을 통해 휠체어 이용자와 유모차 가족, 어르신까지 계단과 급경사 걱정 없이 누구나 가깝고 편하게 순천만의 아름다움을 누릴 수 있도록 관람 환경을 개선했다.기존 탐방로는 그대로 유지된다. 방문객은 이동 여건과 취향에 따라 기존 길과 새 데크길 가운데 선택할 수 있다. 새 데크길에서는 갯벌을 더 가까이 보고 기존과 다른 각도에서 순천만을 바라볼 수 있어, 순천만을 여러 번 찾은 방문객에게도 새로운 관람 코스가 될 전망이다.손훈모 시장은 개통일인 지난 17일 용산전망대를 찾아 데크길을 직접 걸으며 이동 동선과 안전시설, 이용 편의성을 꼼꼼히 살폈다. 전망대까지 이어지는 전 구간의 시설 상태를 확인하고 순천만 S자 수로와 흑두루미도 둘러봤다. 현장 관계자들에게 이용객 안전 확보와 지속적인 시설 관리에 만전을 기할 것을 당부했다.손 시장은 “새로운 데크길이 그동안 용산전망대에 오르기 어려웠던 분들에게는 열린 길이 되고, 순천만을 다시 찾는 분들에게는 새로운 풍경을 만나는 길이 되길 바란다”며 “누구나 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 관리에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자