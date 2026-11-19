어민 쉼터 조성과 명사십리 규제 완화 등 주민 제안 사업 추진

이미지 확대 완도군이 지난 17일 군청 대회의실에서 주민참여예산제 운영위원회를 개최하고 있다.

세줄 요약 주민참여예산위원 36명 위촉 완료

2027년도 예산안 주민 제안 12건 심의

예산 편성 모니터링과 의견 수렴 역할

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주특별시 완도군이 지난 17일 군청 대회의실에서 제8기 완도군 주민참여예산제 운영위원회 위원 위촉식을 열고 2027년도 예산 편성을 위한 주민 제안 사업 심의회를 개최했다.주민참여예산제는 예산 편성 과정에 주민이 참여하는 제도로 예산 운용의 투명성과 재정 배분의 공정성을 높이는 데 목적을 두고 있다.올해는 읍면 주민과 사회단체 관계자 등 36명이 주민참여예산제 운영위원회 위원으로 위촉됐다.이날 열린 심의회에서는 읍면에서 건의한 농어민 체육센터~읍사무소 구간 보행로 설치와 죽청리 어민 쉼터 조성, 금일읍 건강문화센터 개보수, 신지 명사십리 해수욕장 일원 지역·지구 규제 완화, 당사도 사슴 피해 방지 대책 등 주민들이 제안한 사업 12건을 심의·의결했다.의결된 사업은 군 재정 여건 등을 고려해 2027년도 예산안에 반영할 예정이며, 12월 군의회 의결을 거쳐 최종 확정된다.위원들은 앞으로 주민 의견을 수렴해 제안 사업을 심의하고 예산편성 과정에 대한 모니터링 등의 역할을 맡게 된다.내년에는 주민 체감도가 높은 읍면 건의 사업 발굴을 위해 위원 교육과 워크숍 등을 진행할 계획이다.김신 완도군수는 위촉식에 참석해 “예산은 얼마나 많이 쓰느냐보다 어떻게 잘 쓰는지가 중요하다”며 “군민이 공감하는 실효성 있는 정책이 추진될 수 있도록 위원회의 적극적인 역할을 기대하겠다”고 말했다.완도 류지홍 기자