주행사장 시설 활용해 빛섬파크와 도시숲, 파크골프장 등 조성

이미지 확대 여수시가 지난 18일 시청에서 2026여수세계섬박람회 사후활용계획 최종보고회 개최하고 있다.

세줄 요약 사후활용계획 연구용역 최종보고회 개최

돌산 진모지구·개도 활용 방안 제시

12월 5일 용역 마무리 뒤 계획 확정

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2026여수세계섬박람회장의 시설과 콘텐츠를 지역 발전 자원으로 활용하기 위한 사후 활용 청사진이 윤곽을 드러냈다.전남광주 여수시는 지난 18일 시청에서 2026여수세계섬박람회조직위원회와 용역사 관계자 등이 참석한 가운데 ‘여수세계섬박람회장 사후활용계획 수립’ 연구용역 최종보고회를 개최했다.이번 용역은 사후 활용 비전과 기본 방향을 비롯해 존치시설과 전시 콘텐츠의 활용 방안, 섬별 특성화 사업 등 박람회 성과를 섬 지역의 지속가능한 발전으로 이어가기 위한 실행전략을 담았다.특히 섬박람회 시설의 유지·관리에 그치지 않고 지역 여건과 수요를 고려한 콘텐츠와 연계사업을 발굴하는 한편, 타당성 분석을 통해 실효성 있는 활용 기반 마련에 중점을 뒀다.돌산 진모지구에는 야간 미디어쇼를 선보이는 빛섬파크와 도시숲, 파크골프장 등을 조성할 계획이다.또 부행사장으로 활용된 화정면 개도에는 농어촌관광휴양단지와 섬어촌문화센터를 중심으로 체류형 섬 관광 거점을 육성하는 방안을 제시했다.시는 보고회 의견과 경제효과 분석 결과를 이달 말까지 보완해 오는 12월 5일 용역을 마무리한 뒤 사후 활용계획을 확정할 방침이다.서영학 여수시장은 “사후 활용계획은 박람회의 성과를 지역의 지속적인 발전으로 이어가기 위한 실행 지도가 되어야 한다”며 “운영 주체와 재원, 유지관리 비용을 명확히 하고 사업별 우선순위에 따른 연차별 실행계획을 충실히 반영해 달라”고 당부했다.여수 류지홍 기자