세줄 요약 강남페스티벌, 피너클 어워즈 2관왕 수상

한류 프로그램 부문 3년 연속 수상 기록

도산대로 무대, 관람객 16만6000명 집계

이미지 확대 지난달 4일 서울 강남구 도산대로 일대에서 열린 ‘2026 강남페스티벌’ K팝 콘서트에서 가수 싸이가 공연을 펼치고 있다. 강남구 제공.

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서울 강남구는 ‘2026 강남페스티벌’이 제20회 피너클 어워즈 한국대회에서 한류 프로그램 부문 금상과 스폰서십 및 재정자립도 부문 동상을 수상했다고 19일 밝혔다.세계축제협회(IFEA)가 주관하는 피너클 어워즈는 세계 각국의 축제를 대상으로 프로그램 기획과 운영, 홍보, 협력 등의 우수성을 평가하는 상이다. 시상식은 지난 18일 전북 무주리조트에서 열렸다.강남페스티벌은 한류 프로그램 부문에서 2024년 금상, 지난해 동상에 이어 올해 다시 금상을 받으며 3년 연속 수상했다.올해 축제는 기존 영동대로에서 도산대로로 주무대를 옮겨 K팝을 비롯해 패션·뷰티·미식 등 다양한 한류 콘텐츠를 선보였다. 그랜드 퍼레이드와 K팝 콘서트, 패밀리 콘서트, 푸드 페스타 등이 열려 현장 관람객 16만 6000명을 기록했다. 온라인 콘텐츠 조회수도 128만회에 달했다.민관 협력을 통한 축제 운영도 좋은 평가를 받았다. 총 28개 기업·기관이 참여해 공연과 먹거리, 편의시설 등을 지원했다. 특히 강남구 22개 동 주민 2100여명이 도산대로 약 1㎞ 구간을 행진하는 대규모 주민 퍼레이드를 처음 선보여 눈길을 끌었다.김현기 구청장은 “강남만의 K컬처 콘텐츠와 민관 협력의 강점을 살려 강남페스티벌을 세계인이 찾는 대한민국 대표 글로벌 축제로 키워가겠다”고 말했다.김소희 기자