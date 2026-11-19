이미지 확대 최동민(왼쪽 세번째) 동대문구청장이 지난 18일 구청에서 열린 ‘동대문 어울림 보치아 대회’에서 화이팅을 외치고 있다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 지난 18일 구청에서 열린 2026 동대문구청장배 ‘동대문 어울림 보치아대회’를 마쳤다고 19일 밝혔다.대회는 지역사회 장애인 체육을 활성화하고 생활체육 참여 기회를 확대하기 위해 마련됐다. 보치아는 장애인과 비장애인이 함께 즐길 수 있는 스포츠다.동대문구를 비롯해 중랑구, 광진구, 성동구, 노원구, 은평구 등 여러 자치구에서 총 32개 팀, 220명이 참가했다. 특히 개최지인 동대문구에서는 8개 팀, 63명의 선수가 참가했다.최동민 구청장은 “대회에 많은 선수와 관계자들이 함께해 주셔서 감사드린다”며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 체육 활동을 즐기고 건강한 여가 생활을 누릴 수 있도록 생활체육 활성화와 장애인 체육 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.유규상 기자