지문·사진·보호자 연락처 등

도봉구청·복지관·경찰 협력

이미지 확대 도봉구 주민이 지난 12일 도봉장애인종합복지관에서 ‘찾아가는 지문 등 사전등록’을 하고 있다.

도봉구 제공

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서울 도봉구는 지난 12일 발달장애인 등을 대상으로 실종 예방을 위한 ‘지문 등 사전등록’ 현장 방문 행사를 지원했다고 19일 밝혔다. 도봉경찰서 및 도봉장애인종합복지관 등 복지시설과 협력했다.지문 등 사전등록은 발달장애인, 정신장애인, 18세 미만 아동, 치매 환자 등을 대상으로 하는 경찰청의 실종 예방 사업이다. 대상자의 지문·사진·보호자 연락처 등을 경찰 시스템에 미리 등록하고 실종 발생 시 신원 파악과 수색에 활용한다.행사는 스스로 경찰서를 방문하기 어려운 대상자들이 평소 다니는 복지시설에서 손쉽게 등록을 할 수 있도록 경찰과 도봉구, 복지관이 협력해 마련했다. 경찰청 위탁 지문등록업체가 현장을 찾아 발달장애인 31명, 치매 환자 5명 등 총 36명의 사전 등록을 마쳤다.김동욱 구청장은 “작은 노력으로 실종 위험이 있는 취약계층과 그 가족에게 안심을 선물할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 이들이 안심하고 사회활동을 할 수 있도록 촘촘한 복지 안전망을 구축하겠다”고 말했다.유규상 기자