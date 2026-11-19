‘서울신문 부산·울산·경남 인구포럼’ 축사서 청년 창업·북극항로 등 4대 축 제시

이미지 확대 신민식 부시장이 19일 부사상공회의소에 열린 ‘서울신문 부산·울산·경남 인구포럼’ 에서 축사를 하고 있다.

세줄 요약 부울경 인구 위기 대응 연대 제안

청년 유출·인구 급감 문제 지적

울산시 4대 핵심 분야 제시

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신민식 울산광역시 경제부시장이 부산·울산·경남 지역의 인구 위기를 극복하기 위해 세 시·도가 연대하는 새로운 성장 모델 구축을 제안했다.신 부시장은 19일 ‘바다로 열고 산업과 사람을 잇는, 부산·울산·경남 인구 대전환’을 주제로 열린 ‘서울신문 부산·울산·경남 인구포럼’ 축사를 통해 “부울경은 청년 유출과 생산가능인구 급감이라는 엄중한 위기 앞에 서 있다”며 “어느 한 도시만의 노력으로는 풀 수 없는 과제인 만큼 양질의 일자리와 산업 혁신, 정주 여건이 결합된 새로운 성장 모델을 세 시·도가 함께 만들어가야 한다”고 밝혔다.이날 포럼에는 김성수 서울신문사 사장을 비롯해 전재수 부산광역시장, 박일웅 경상남도 행정부지사, 이인실 한반도미래인구연구원장 등 주요 인사가 참석했다.신 부시장은 울산시가 현장에서 기반을 다지며 부울경 연대를 준비하고 있는 4대 핵심 분야로 청년 창, 북극항로 개척, 고등교육 혁신, 공공기관 2차 이전을 꼽았다.우선 청년 창업 분야와 관련해 울산시는 ‘ULSAN 창업시리즈’와 ‘로컬창업타운’, ‘창업도시 10대 프로젝트’를 추진하며 창업 전주기를 지원하고 있다.신 부시장은 여기에 부울경의 창업·투자 기반이 하나로 연결되면 동남권 청년들이 지역 내에서 도전하고 정착할 수 있을 것이라고 내다봤다.북극항로 개척을 통한 해양 시너지도 강조했다. 울산시는 ‘북극항로 대응 TF’를 중심으로 친환경 벙커링과 선박 MRO(유지·관리·정비), 스마트항만을 육성 중이다. 신 부시장은 “여기에 부산의 해양물류와 경남의 정밀제조가 결합한다면 진정한 ‘남부 해양수도권’ 시너지를 함께 완성할 수 있다”고 말했다.고등교육 혁신과 인재 양성 방안도 언급했다. 울산시는 27개 산업 ‘현장캠퍼스’ 운영과 ‘울산 공동캠퍼스’ 조성을 준비하고 있으며, 이러한 기반 위에 부·울·경 ‘5극 3특 공유대학’의 교육자원 공유를 더해 전략산업 인재 양성의 폭을 넓혀가길 기대한다고 전했다.아울러 공공기관 2차 이전에 대해서는 에너지·산업 AX·노동·환경 분야 핵심 기관 유치에 힘쓰고 있다고 설명했다.신 부시장은 “부산과 경남의 강점을 보태 주력산업과 맞닿은 ‘기능연계형 완결 생태계’를 함께 구축한다면 연관 기업 투자와 양질의 일자리를 창출하는 기폭제가 되어 부울경이 새로운 성장축으로 도약할 것”이라고 말했다.부산 조원일 기자