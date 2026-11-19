19일 23시까지 축산차량 이동중지, 인접 시군 오리농장 정밀 검사

이미지 확대 전남광주특별시 무안청사 전경.

세줄 요약 영암 육용오리 농장서 H5형 항원 검출

초동방역팀 투입, 출입 통제와 소독 실시

반경 10㎞ 방역지역 설정, 이동 제한 계획

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주특별시는 지난 18일 영암군 신북면의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 긴급 방역에 나섰다고 19일 밝혔다.해당 농장은 오리 1만 6000여마리를 사육하는 곳으로 농장주의 폐사 신고를 접수한 동물위생시험소가 정밀검사를 실시한 결과 H5형 항원이 확인됐다.고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 검사 중이며, 판정까지 1~3일이 소요될 전망이다.통합특별시는 항원 검출 직후 초동방역팀을 투입해 농장 출입을 통제하고 긴급 소독을 실시했다.또 항원이 검출된 해당 농장의 오리를 살처분하고 반경 10㎞를 방역지역으로 설정해 이동 제한과 예찰검사를 실시할 계획이다.발생 지역과 인접 시군, 동일 계열사 소속 오리농장에 대해서도 일제 정밀검사를 진행한다.추가 확산을 막기 위해 발생 지역과 인접 시군의 오리농장, 계열사, 도축장·사료공장 등 축산시설과 축산차량을 대상으로 이날 밤 11시까지 24시간 일시이동중지명령도 발령했다.이영남 동물방역과장은 “가용할 모든 방역 자원을 총동원해 추가 확산을 막는 데 주력하고 있다”며 “농가들도 기본 방역 수칙을 빈틈없이 실천해 달라”고 말했다.영암 류지홍 기자