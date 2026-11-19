지자체별 입지 비교·분석 용역 중간보고회 개최

구례군 입지 경쟁력 체계적 검토

이미지 확대 구례군이 섬진강유역환경청 유치를 위한 ‘섬진강권역 지자체 입지 비교·분석 용역’ 중간보고회를 가졌다.

세줄 요약 섬진강유역환경청 유치 위한 중간보고회 개최

입지 여건 비교·분석으로 타당성 검토 진행

구례군, 정책 근거 마련과 경쟁력 입증 추진

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전남광주 구례군이 섬진강유역환경청 유치를 위한 ‘섬진강권역 지자체 입지 비교·분석 용역’ 중간보고회를 열고, 입지 경쟁력과 유치 타당성을 점검하는 등 속도를 내고 있다.지난 18일 열린 용역은 섬진강 유역의 통합 물관리 기능을 전담할 섬진강유역환경청의 신설·설치 논의에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다. 섬진강권역 관계 지자체의 입지 여건을 객관적이고 체계적으로 비교·분석해 구례군의 정책적 타당성과 입지 경쟁력을 구체화해 향후 유치 제안 및 정책 건의에 활용할 논리적 근거를 마련한다는 방침이다.현재 섬진강은 영산강유역환경청에서 함께 관리하고 있다. 하지만 기후 위기 심화와 반복되는 홍수·가뭄 등 물 재난에 효과적으로 대응하기 위해서는 섬진강 수계의 특성을 반영한 독립적이고 전문적인 유역관리 체계가 필요하다는 논의가 이어져 왔다. 특히 수질·수량·하천·생태를 아우르는 통합 물관리의 중요성이 커지면서 섬진강유역환경청 설치 필요성도 점차 부각되고 있다.구례군은 섬진강 상·하류를 연결하는 지리적 중심에 위치해 유역 전반에 대한 접근성과 연계성을 갖추고 있다. 지리산과 섬진강이 만나는 생태적 상징성을 지닌 지역이다. 특히 지난 2020년 섬진강권역 수해 당시 가장 큰 피해를 겪어 유역관리의 필요성과 현장성을 함께 갖추고 있다는 점에서 입지적 강점을 지닌다.용역을 수행한 한국정책학회 연구진은 섬진강 유역관리 수요와 기능적 연계성, 유역 내 지리적 중심성 및 상·중·하류 연계성, 관계 기관 접근성 등을 종합적으로 검토한 결과 구례군 입지가 충분한 정책적 의미와 가능성을 갖는다고 설명했다.장길선 군수는 “섬진강유역환경청의 구례 유치는 지역 균형 발전과 지역 소멸 위기 대응에 기여하고, 그동안 지리산과 섬진강의 자연환경 보전에 힘써온 구례군과 군민의 노력을 인정받는 계기가 될 것이다”며 “객관적인 자료로 정부의 대상지 선정 과정에서 구례군의 경쟁력을 적극적으로 입증하겠다”고 강조했다.구례 최종필 기자