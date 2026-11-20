올해보다 747억원 늘어…지역화폐 발행에 216억원
김포시가 올해보다 747억원(4.21%) 늘어난 1조8482억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성했다. 민선 9기 출범 후 첫 본예산안으로, 일반회계의 49.5%인 7936억원을 사회복지 분야에 배정했다.
시는 이처럼 편성한 내년도 본예산안을 시의회에 제출했다고 20일 밝혔다. 일반회계는 1조6022억원으로 올해보다 7.11% 늘었고, 특별회계는 2460억원으로 11.40% 줄었다.
시는 도비 보조율이 낮아지고 국고보조사업이 늘면서 시비 부담이 커졌다고 설명했다. 이에 자체사업의 필요성과 집행 가능성을 검토해 일부 사업비를 줄이고 추진 시기와 규모를 조정했다. 이렇게 확보한 재원은 국·도비 보조사업의 시비 부담분과 복지 등 필수 경비에 우선 배정했다.
사회복지 예산은 올해보다 936억원(13.4%) 늘었다. 기초연금이 2083억원으로 가장 많고, 영유아보육료 지원 739억원과 생계급여 649억원이 뒤를 이었다. 아동기본수당 441억원, 장애인 활동지원급여 415억원, 주거급여 322억원도 포함됐다.
산업·중소기업 및 에너지 분야 예산은 359억원으로 73.8% 증가했다. 지역화폐 발행 지원이 216억원으로 이 분야 예산의 60%가량을 차지한다. 중소기업 육성자금 지원과 소상공인 특례보증 출연금은 각각 25억원과 16억원이다.
교통·물류 예산은 1562억원으로 6.52% 늘었다. 시내버스 공공관리제 운영 지원에 217억원, 더 경기패스에 182억원, 광역버스 준공영제에 124억원이 들어간다. 김포골드라인 운영을 위한 도시철도사업특별회계 전출금은 142억원이다.
공공질서·안전 예산은 44.6% 증가한 126억원이다. 배수펌프장 유지·정비에 48억원, 신곡지구 자연재해위험지구 정비에 20억원을 잡았다. 교육 예산은 학교급식경비 지원 249억원을 포함해 410억원이며, 환경 예산은 1002억원이다.
시의회는 오는 25일부터 12월 16일까지 열리는 제272회 정례회에서 예산안을 심의한다.
강남주 기자
세줄 요약
- 2027년도 본예산안 1조8482억원 편성
- 일반회계 절반가량 사회복지 배정
- 교통·산업·안전·교육 예산 확대
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