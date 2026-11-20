세줄 요약 모바일 전자고지 서비스 지난 1일부터 운영

별도 신청 없이 카카오톡 알림톡 발송

48시간 미열람 시 우편 고지서 재발송

이미지 확대 서울 구로구 ‘장애인전용주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지’ 카카오톡 알림톡 예시 화면.

구로구 제공

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서울 구로구는 장애인전용주차구역 위반 과태료를 카카오톡으로 안내하는 모바일 전자고지 서비스를 지난 1일부터 운영하고 있다고 20일 밝혔다.구는 장애인전용주차구역 위반 건수가 증가함에 따라 과태료 고지서 발송 비용을 줄이고, 고지서 분실이나 송달 지연에 따른 주민 불편을 해소하기 위해 서비스를 도입했다.모바일 전자고지는 별도의 신청 없이 납부 대상자 본인 명의의 스마트폰으로 카카오톡 알림톡을 발송하는 방식이다. 알림톡은 ‘구로구 장애인주차구역 과태료 전자고지’ 카카오 공식 채널을 통해 발송되며, 카카오 인증서로 본인 확인을 거쳐야 내용을 열람할 수 있다.전자고지 화면에서는 단속 사진과 위반 내역, 과태료 부과 금액, 납부 방법, 자진 납부 감경 안내, 의견 제출 양식 등을 확인할 수 있다. 알림톡 발송 후 48시간 이내에 전자문서를 열람하지 않은 대상자에게는 기존 방식대로 우편 고지서를 발송해 고지 누락을 방지한다.구는 전자고지 도입으로 우편 발송 비용을 절감하고 고지서 미수령에 따른 민원과 과태료 체납을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다.장인홍 구청장은 “모바일 전자고지 도입으로 주민들이 언제 어디서나 신속하고 편리하게 과태료 내역을 확인하고 납부할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 주민들이 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 안정적으로 시스템을 운영하겠다”고 말했다.이범수 기자