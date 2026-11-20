CU·농협·새마을금고 84곳 추가…쉼터 270곳으로

24시간 영업 편의점은 밤·주말도 이용

이미지 확대 광명시청 전경. 광명시 제공

세줄 요약 편의점·금융기관 84곳 쉼터 추가 지정

총 270곳으로 확대, 접근성 강화

24시간 편의점으로 야간·주말 이용

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경기 광명시가 편의점과 금융기관 84곳을 무더위·한파쉼터로 추가 지정한다. 행정복지센터와 경로당을 중심으로 운영해 온 쉼터를 시민이 자주 찾는 편의점과 금융기관으로 넓혀 폭염과 한파에 대비한다는 취지다.시는 20일 시청 컨퍼런스룸에서 BGF리테일, NH농협 광명시지부, 광명·광남·광명동부·제일새마을금고와 ‘무더위·한파쉼터 확대 지정·운영을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 박승원 시장과 이동현 BGF리테일 경기서지역부장, 서외석 NH농협 광명시지부장, 이찬웅 광명새마을금고 이사장, 조용호 광남새마을금고 이사장, 한상구 광명동부새마을금고 이사장, 오병환 제일새마을금고 이사장이 참석했다.협약에 따라 BGF리테일은 광명 지역 CU 편의점 51곳, NH농협 광명시지부는 지점 16곳, 새마을금고 4곳은 지점 17곳의 내부 공간을 시민 휴식공간으로 개방한다. 시는 이들 시설을 무더위·한파쉼터로 추가 지정해 기존 186곳이던 쉼터를 총 270곳으로 늘린다.시민은 각 점포와 영업점의 운영시간에 맞춰 쉼터를 이용할 수 있다. 지정 점포 가운데 24시간 영업하는 편의점에서는 행정복지센터와 경로당이 문을 닫는 야간이나 주말에도 더위와 추위를 피할 수 있다. 시는 이번 협약으로 공공시설 위주로 운영해 온 쉼터의 접근성을 높이고 이용 가능한 시간대도 넓힐 수 있을 것으로 보고 있다.시는 지정 시설에 쉼터 표지판을 붙이고 재난안전 정보 플랫폼인 국민안전24에 위치 정보를 등록할 예정이다. 시청 누리집과 사회관계망서비스(SNS)에서도 쉼터 위치를 안내한다.박승원 시장은 “지역사회 안전을 위해 쉼터 확대에 뜻을 모아준 민간기관과의 협력에 감사드린다”며 “앞으로도 민관 협력을 강화해 시민 누구나 일상 가까이에서 안전하게 쉴 수 있도록 생활권 안전망을 더욱 촘촘히 구축하겠다”고 말했다.강남주 기자