서울시설공단 서비스 개선…장애인콜택시 아파트 자동 입출차도
서울시설공단은 남산터널 혼잡통행료 미납금 납부기간을 2배로 늘리고 장애인콜택시의 아파트 자동 입출차를 추진하는 등 생활밀착형 서비스 개선에 나섰다고 20일 밝혔다.
공단은 지난달부터 남산 1·3호 터널 혼잡통행료 미납금 납부기간을 기존 15일에서 30일로 연장했다.
공단은 “스팸·스미싱 문자 증가로 미납 고지 안내를 제때 확인하지 못해 통행료의 5배인 1만원의 과태료를 부담하는 사례가 발생했다”며 “이에 납부기간이 지나치게 짧다는 점에 주목했다”고 설명했다.
장애인콜택시 이용자의 이동 편의를 높이기 위한 아파트 단지 자동 입출차도 추진한다.
그동안 장애인콜택시는 영업용 택시와 달리 일반 번호판을 사용해 아파트 주차관리시스템에서 외부 차량으로 인식되는 경우가 있었다. 이 때문에 단지 출입 시 경비실 확인 등 별도 절차를 거쳐야 해 이용자가 대기하는 불편이 발생했다.
이에 공단은 장애인콜택시 698대의 차량 정보를 공공데이터로 개방해 아파트 주차관리시스템과 연계할 수 있도록 하고 있다.
공단은 공공 자전거 ‘따릉이’ 가족권 보호자 인정 범위를 확대해 조부모와 미성년 후견인 등이 법정 대리인인 경우에도 아동이 따릉이를 이용할 수 있도록 개선할 계획이다.
공단은 ‘시민제안 통합 관리 플랫폼’ 도입을 추진해 시민의 제안이 실제 정책과 서비스 개선으로 이어지는 과정을 투명하게 공개할 계획이다.
한국영 서울시설공단 이사장은 “시민이 겪는 작은 불편도 그냥 지나치지 않고 세심하게 살피는 것이 공공서비스의 기본”이라며 “앞으로도 시민의 입장에서 불편의 원인을 먼저 찾고 실질적인 제도와 서비스 개선으로 연결해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다”고 말했다.
김주연 기자
세줄 요약
- 남산터널 미납금 납부기간 15일에서 30일로 연장
- 장애인콜택시 아파트 자동 입출차 연계 추진
- 따릉이 가족권 확대와 시민제안 플랫폼 도입
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