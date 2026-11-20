외부 5곳 등 총 13가지서울시가 동대문디자인플라자(DDP)나 한강 등 서울 주요 명소를 3차원(3D) 디지털 배경으로 제작한 ‘서울 명소 3D 디지털 애셋’ 13종을 웹툰·애니메이션 등 K-콘텐츠 창작자에게 20일 무료 제공한다고 밝혔다.
3D 디지털 애셋은 건물과 거리, 실내 공간 등을 입체적으로 구현한 디지털 배경 파일이다. 콘텐츠 창작자는 이를 활용해 원하는 각도에서 배경을 연출할 수 있기에 장면마다 배경을 직접 그리는 부담을 줄일 수 있다.
서울시는 동대문과 한강 2개 권역에서 외부 5개, 실내 8개 등 총 13개 공간을 완성했다. 외부 공간 5곳은 서울의 대표 명소인 동대문과 한강 일대를 중심으로 제작됐다.
동대문 권역에서는 DDP·패션타운과 흥인지문·청계천 등 2개 공간을 담았다. 한강 권역에서는 여의도 공원·여의대로와 여의도 한강공원, 반포대교·세빛섬 등 3개 공간을 제작했다.
실내 공간의 경우 동대문 의류 쇼핑몰과 동대문 원단상가, 여의도 한강버스 선착장, 한강 매점, 세빛섬 레스토랑, DDP 인근 분식점·편의점·카페 등을 활용 가능하다.
서울 명소 3D 디지털 애셋은 이날부터 전 세계 140여개국 창작자가 이용하는 글로벌 플랫폼 ‘에이콘’(ACON)에서 무료로 내려받을 수 있다. 누구나 회원가입 후 이용할 수 있다.
김현우 시 경제실장은 “배경 제작에 시간·비용 부담을 느끼는 청년·신진 창작자에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “서울의 다양한 명소가 웹툰·애니메이션 등 K-콘텐츠를 통해 전 세계에 소개되고 서울의 도시 브랜드 가치를 높이는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
김주연 기자
세줄 요약
- 서울 명소 3D 애셋 13종 무료 배포
- DDP·한강 등 외부 5곳, 실내 8곳 구성
- 웹툰·애니 창작자, 에이콘서 이용 가능
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