오는 23일부터 12월 12일까지 순천대학교 박물관

순천의 자연·역사·일상 그려

이미지 확대 ‘묵향–순천의 시간을 담다’ 포스터

이미지 확대 ▲장안순, 흑소리를 보다 1, 130×130cm, 한지·수묵

이미지 확대 ▲서광종, 기억여행, 176x125cm, 한지에 먹, 혼합재료

이미지 확대 ▲채규준, 여름날의 순천만, 90×60㎝, 한지에 수묵담채

세줄 요약 전시명과 일정, 국립순천대 박물관 로비 개최

순천 작가 11명 참여, 10경과 명소 수묵화 재해석

자연·역사·생활문화 세 주제로 전시 구성

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

순천의 아름다운 10경을 수묵화로 담은 기획전 ‘묵향–순천의 시간을 담다’가 오는 23일부터 다음 달 12일까지 국립순천대학교 박물관 1층 로비에서 열린다.순천문화재단이 기획한 이번 전시에는 김만옥·김현승·백동칠·서광종·서남수·오복동·장안순·조광익·정경화·정회진·채규준 등 순천 작가 11명이 참여한다. 작가들은 순천만 습지와 국가정원, 송광사, 선암사, 낙안읍성 등 지역의 명소를 직접 답사하고 현장에서 마주한 풍경과 감흥을 현대 수묵이라는 예술 언어로 재해석했다.전시는 순천의 자연환경과 역사·정신문화, 사람들의 생활문화 등 세 가지 주제로 조명했다. 순천만의 갈대밭과 갯벌, 물길, 국가정원의 풍경을 비롯해 송광사와 선암사, 낙안읍성 등 역사와 전통문화가 깃든 장소를 수묵화로 풀어냈다. 문화의 거리와 도시 공간 등 일상의 풍경도 함께 선보인다.전시 제목인 ‘묵향’은 먹으로 그린 그림에서 피어나는 향기, 곧 수묵의 정신을 뜻한다. 첫 번째 기획전 ‘하늘을 따르다’가 순천이라는 이름에 담긴 정신을 다뤘다면, 이번 두번째 전시는 한 걸음 더 나아가 순천의 구체적인 장소와 풍경, 역사와 생활문화에 초점을 맞췄다. 먹의 농담과 여백을 통해 풍경을 재현하는 데 그치지 않고 작가들이 오랫동안 마주해 온 자연과 삶의 감각을 표현했다.구본호 전시감독은 “순천의 자연·역사·문화를 시민과 관람객에게 선보여 지역의 자연과 문화가 지닌 깊은 의미를 발견하는 장이 될 것”이라고 밝혔다.김병준 순천문화재단 상임이사는 “순천 작가들이 일상의 눈으로 순천의 풍경을 다시 그리는 전시전이다”며 “앞으로 지역 작가의 창작 기반과 네트워크를 넓혀가겠다”고 말했다.순천 최종필 기자