25일까지 성매매 추방주간… 다양한 참여 프로그램 진행

2025-09-19 19면

여성가족부가 19일부터 오는 25일까지 ‘2025년 성매매 추방주간’을 맞아 다양한 행사를 연다. 올해 주제는 ‘존중이 빛나는 사회, 성매매 없는 안전한 일상’이다.18일 여가부에 따르면 성매매 추방주간은 2015년부터 매년 9월 같은 기간에 운영돼 왔다. 여가부는 올해도 국민 참여 프로그램을 확대해 성매매의 불법성과 폭력성에 대한 사회적 공감대를 확산시킬 계획이다.우선 19일에는 만화영화 ‘평가와 거래의 대상이 아닌, 존엄의 주체로’와 현장 활동가 3인이 참여한 영상 ‘성매매 방지, 변화의 길을 말하다’를 공개한다. 성매매 추방주간 공식 누리집에서 볼 수 있다.국민 참여형 온라인 캠페인 ‘그 말 대신’도 눈길을 끈다. 성매매 피해자에게 상처가 될 수 있는 폭력적 표현을 공감과 지지의 문장으로 바꿔 보는 프로그램으로, 참여자들이 만든 문장 가운데 50개를 선정해 카드 뉴스로 제작·공개한다.확장가상세계(메타버스)도 활용된다. 메타버스 공간 ‘성 착취 없는 존중 빛 마을’에서는 아바타를 활용해 성 착취 예방과 피해 지원에 대한 정보를 얻을 수 있다.원민경 여가부 장관은 “성매매 방지에 대한 국민의 관심과 참여는 다른 여성 폭력을 예방하는 데도 긍정적 영향을 미친다”며 “성매매 근절과 인권 존중 사회를 위해 계속 노력하겠다”고 밝혔다.세종 이현정 기자