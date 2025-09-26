농촌 왕진버스, 오늘부터 주민 마음 건강도 돌본다

비대면 정신건강 상담 시범 도입

지난해 출범한 ‘농촌 왕진버스’가 올해부터는 농촌 주민들의 마음 건강도 함께 챙기게 됐다. 농림축산식품부는 25일 농촌 주민 삶의 질 향상을 위해 농촌 왕진버스를 활용한 ‘비대면 정신건강 상담 서비스’를 시범 도입한다고 밝혔다. 시범 운영은 26일 경기 양평군에서 시작된다. 2차 시범 운영은 올해 안에 시범 지역을 선정해 추진할 예정이다. 농촌 왕진버스는 의료진이 보건·의료 취약 지역인 농촌을 찾아 주민에게 양·한방 진료와 구강 검진, 검안 등을 제공하는 사업으로 지난해 도입됐다.이번에 도입된 비대면 정신건강 상담 서비스는 농식품부가 새 정부에서 추진 중인 ‘모두의 행복 농촌 프로젝트’의 하나로 추진된다. 이 서비스는 농촌 왕진버스와 정신건강 의료기관에 소속된 전문상담사, 전문가와 주민을 온라인으로 연결하는 비대면 중개 플랫폼 업체인 솔닥과 협업해 진행된다. 왕진버스 현장에서 상담사가 검사를 실시하고 검사 결과 위험군으로 판단된 주민은 스마트 기기를 활용한 비대면 상담 서비스를 제공받는다. 상담은 주민이 원하는 일정에 맞춰 진행된다. 스마트 기기 사용이 어렵다면 전화로도 상담할 수 있다.박성우 농식품부 농촌정책국장은 “정신건강 관리의 중요성이 점차 커지는 상황에서 농촌 지역은 인프라가 열악하다”며 “농촌 왕진버스에 도입되는 비대면 상담 서비스가 주민들의 몸과 마음 건강을 함께 지키는 서비스가 되기를 바란다”고 밝혔다.세종 강동용 기자