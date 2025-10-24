식료품·생필품 싣고 어디든 갑니다… 농촌 마을 찾아가는 ‘이동장터’ [폴리시 메이커]

경기·전남 이동장터 현장 벤치마킹

마을별 인기 품목 달라 서비스 고민

“어르신들 좋아하시는 모습에 뿌듯”

이미지 확대 이은진 농식품부 농촌재생지원팀 주무관

2025-10-24 18면

“어르신들이 이렇게 좋아하실 줄 알았더라면 더 일찍 도입할 걸 그랬나 봐요.”이은진(34·7급 공채) 농림축산식품부 농촌재생지원팀 주무관은 23일 ‘찾아가는 이동장터’ 사업에 대해 이렇게 소개했다. 찾아가는 이동장터는 농촌에 식료품과 생필품을 배달·판매하는 사업으로, 지난 12일 전남 함평군에서 첫발을 내디뎠다. 함평 이외에도 지난달부터 전국 농촌 마을 4곳에서 시범 운영이 시작됐다. 그는 식료품을 사기 힘든 농촌 현실에 주목했다. 국가데이터처에 따르면 2020년 기준 농촌 내 음식료품 소매점이 없는 마을은 74%나 된다. 교통이 불편한 농촌 현실을 고려한 이 주무관은 이동식 판매 차량을 운영하던 지방자치단체를 직접 찾아가 ‘이동장터 운영 가이드라인’을 만들고 차량 구매비 일부를 지원하는 사업을 마련했다.이 주무관은 “마을마다 지리적 여건이나 인기 품목도 달라 어떻게 하면 많은 분이 만족할 만한 서비스를 공급할 수 있을지 고민됐다”며 “경기 포천과 전남 영광의 이동장터를 찾아가고 지자체 담당자와 지역 농협, 전문가 의견을 들은 뒤 가이드라인을 만들 수 있었다”고 설명했다.현장 반응은 기대했던 것보다 뜨거웠다. 이 주무관은 “마을 어르신들께서 ‘이 좋은 걸 왜 이제야 시작했느냐’며 만족해했다”면서 “더운 여름 마을회관 앞 이동장터에서 아이스크림을 사 드시며 좋아하시던 모습이 떠올라 지금도 뿌듯하다”고 전했다.앞으로 규모를 늘리고 기능도 확장해 나갈 예정이다. 농식품부는 올해 안에 농촌 마을 4곳에서 추가로 이동장터를 운영할 계획이다. 그는 “생필품 외에도 이미용 서비스, 문화 프로그램을 결합하고 무인 키오스크를 도입하는 안을 고민할 것”이라고 밝혔다.세종 강동용 기자