대기업 공세 속 소상공인 판로 개척 돕는 ‘온판 상담소’

중기부·한유원 운영하는 서비스

AI 기반 하루 평균 300여건 상담

콜센터품질지수 우수기관 선정

2025-12-19 18면

모바일 기기 발달로 온라인 쇼핑액은 매년 신기록을 경신하며 불어나고 있다. 지난해에는 260조원에 이르렀다. 시장 규모가 커지는 만큼 판매 경쟁도 치열해졌다. 그런데 이 거대한 온라인 시장에서 중소기업·소상공인은 대기업과의 경쟁에서 늘 속수무책이다. 막대한 마케팅 비용과 인력을 앞세운 물량 공세 앞에 장사는 없다.온라인 시장에서 판로를 찾지 못해 헤매는 소상공인과 중소기업을 돕는 정부 기관이 있다. 바로 중소벤처기업부와 산하 공공기관 한국중소벤처기업유통원(한유원)이다. 중기부와 한유원은 지난해 4월 문을 연 ‘온판(온라인 판로) 상담소’를 통해 소상공인을 대상으로 판로 전문 상담 서비스를 제공한다. 상담 전용 번호(1899-0309)로 유선상담을 받을 수 있을 뿐만 아니라 카카오톡 채널을 통한 채팅 상담도 가능하다.‘온판 상담소’는 제품 홍보가 절실한 소상공인 사이에 매출 치트키로 자리 잡았다. 상담 건수는 월평균 1만건을 웃돈다. 하루 평균 300여건꼴이다. 그만큼 소상공인에게 온라인 판로 확보가 사업의 지속가능성을 보장하는 생명줄인 셈이다.온판 상담소는 지식관리시스템(KMS), 음성 인식·텍스트 변환 시스템(STT), 인공지능(AI) 기반 상담 내용 요약 시스템(TA)을 도입해 상담 서비스 고도화에 나섰다. 이를 통해 상담사는 더 신속하고 정확한 답변 제공이 가능해졌다. 한 상담사는 “상담을 해 보면 창업 초기 온라인 판로 진출이 절실한데 방법을 몰라 어려움을 겪는 소상공인이 많다”면서 “사업에 꼭 필요한 정보를 제공해 성장까지 지원하는 조력자로서 역할을 다하려고 한다”고 말했다.온판 상담소는 소상공인 지원사업 신청 관리와 홍보 역할도 수행한다. 지원사업 참가를 신청하려면 소상공인 확인서와 납세 증명서를 제출해야 한다. 온판 상담소는 AI를 활용한 공정자동화(RPA) 시스템을 도입해 소상공인이 제출한 서류의 적합성을 판독하는 체계까지 갖췄다.이 밖에 정보 사각지대에 있는 소상공인을 위한 ‘아웃콜’도 운영하고 있다. 올해 진행 중인 지원 사업의 지원 내용과 신청 방법을 친절하게 알려주는 서비스다. 이런 노력 덕분에 온판 상담소는 올해 9월 한국표준협회로부터 콜센터품질지수(KS-CQI) 우수기관으로 선정됐다. 이태식 한유원 대표이사는 “온판 상담소가 온라인 진출에 도움이 필요한 소상공인의 믿음직한 길잡이가 될 수 있도록 현장의 목소리를 꾸준히 청취할 계획”이라고 말했다.세종 김우진 기자