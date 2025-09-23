지하역사 공기질 개선… 에너지 효율화[공기업 경영대상]

RE100 대상

전국 최초의 종합교통공기업 인천교통공사가 서울신문 주최 ‘제1회 대한민국 공기업 경영대상’ 평가에서 ‘RE100(재생에너지 100%) 경영 대상’을 수상했다.공사는 인천시 도시철도, 준공영제 시내버스, BRT, GRT, 장애인콜택시, 월미바다열차 등을 운영하며 연간 2억여명의 발이 되고 있다. 무엇보다 시민 안전을 경영 최우선 가치로 삼고 지속가능한 교통 인프라 구축 및 스마트 기술 도입에 앞장서고 있다.공사는 환경경영을 기업경영 가치로 삼고 이를 위한 활동이 조직적으로 관리되고 있음을 인증하는 ‘ISO 14001(환경경영시스템)’를 2013년 취득한 뒤 지속적으로 인증을 유지했다. 도시철도 공기질 시스템 최적화로 지하역사 스마트 공기질 관리시스템을 구축해 초미세먼지를 2023년 대비 16.8% 저감했다.또한 도시철도 최초로 회생에너지 재사용시스템을 상용화했다. 전동차의 잉여 전력을 역사 내 교류 전력으로 변환·공급해 전력 안정성과 에너지 효율을 높임으로써 지난해 8월부터 12월까지 약 88㎿h(1700만원) 절감했다. 1년으로 계산하면 5000만원을 절약한 것이다.공사는 산업재해, 운행장애 등도 최소화했다. 공사는 지난해 안전경영시스템 고도화를 통해 현장 안전 역량을 향상시켰고 안전 소통을 강화해 산업재해 발생을 최소화했다. 또 노후시설물을 선제적으로 개량해 2022년부터 지난해까지 3년 연속 ‘운행장애 제로(Zero)’를 달성했다.공사는 철도 부문에서 시설 정밀진단, 성능평가 자체 시행 및 기계설비 성능점검업 등록 등 글로벌 경쟁력을 확보했다. 역사 공조설비 예지보전시스템과 선로전환기 접점저항 휴대용 측정기 개발로 한국철도학회 10대 기술에 선정되기도 했다.최정규 인천교통공사 사장은 ”RE100 경영 대상을 수상하게 돼 매우 기쁘고 영광스럽다“며 ”친환경 교통수단인 지하철을 운영하는 기관으로서 앞으로도 친환경, 탄소중립을 지속적으로 실천해 고객들에게 좋은 환경을 제공할 수 있도록 노력하겠다“고 말했다.강남주 기자