기업별 규모·업종 분석해 맞춤형 지원[공기업 경영대상]

경기도경제과학진흥원(경과원)은 생성형 인공지능(AI)을 공공서비스에 접목한 ‘경기기업비서’ 플랫폼으로 기업지원 행정의 새로운 패러다임을 제시해 서울신문 주최 ‘제1회 대한민국 공기업경영대상’에서 디지털경영 부문 대상을 받았다.‘경기기업비서’는 기업이 질문을 하면 AI가 기업 규모와 업종을 분석해 맞춤형 지원사업을 추천하는 방식으로 운영된다. 기존에 기관별로 흩어져 있던 지원 정보를 183개 기관으로부터 수집해 하나의 플랫폼에 모아 접근성을 크게 개선했다.플랫폼은 단순 정보 제공을 넘어 실질적인 행정 편의성까지 확대했다. 홈택스와 정부24 등과 연계된 78종의 서류를 자동으로 처리해 신청 시간을 줄였고, 사업별 맞춤 서류 안내와 신청서 샘플 제공 기능을 통해 기업들의 편의성을 크게 높였다.누적 가입자는 23만 9408명, AI 서비스 이용 건수는 9만 1523건에 이른다. 온라인 지원사업 신청은 2만 1061건을 기록했다.경과원은 디지털경영 대상 수상을 계기로 디지털 전환 시대에 맞춘 기업지원 혁신을 더욱 확대해 나갈 계획이다. 공개 응용 프로그램 인터페이스(Open API·프로그램과 프로그램 사이의 상호작용을 가능하게 해주는 인터페이스)와 웹 크롤링(크롤러 또는 스파이더, 봇 프로그램이 웹 페이지를 방문해 HTML 문서를 다운로드하고, 그 안에서 원하는 데이터를 추출해 저장하는 과정) 방식을 적용해 각 기관의 정보를 실시간으로 수집하고, 민간 빅테크 플랫폼의 기술을 벤치마킹해 검색 품질을 고도화하며 서비스 수준을 강화해 나갈 계획이다.또한 공고 열람, 사업 신청, 평가 피드백까지 전 과정을 원스톱으로 지원하는 체계를 공고히 다져 중소기업의 현장 체감도를 높인다.김현곤 경과원장은 “이번 수상은 공공기관의 디지털 전환이 단순한 기술 도입을 넘어 시민과 기업이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 중소기업이 체감하는 맞춤형 디지털 혁신 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.안승순 기자