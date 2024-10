‘화성into테크노폴’, 도로 나무 펜스·다문화거리 조성 제안

이미지 확대 화성시인재육성재단(이사장 정명근, 사진 중앙)이 28일 화성시 평생학습관에서 ‘화성 into 테크노폴’사업 참가 학생을 대상으로 수료회 및 토크콘서트를 개최했다. (화성시 제공)

화성시인재육성재단(이사장 정명근)이 28일 화성시 평생학습관에서‘화성 into 테크노폴’사업 참가 학생을 대상으로 수료회 및 토크콘서트를 개최했다.이 자리에서 해외탐방 사업 참가 학생들은 해외 탐방을 통해 얻은 지식과 통찰력을 바탕으로 화성시 시정에 적용할 수 있는 제안 정책을 발표했다.우수 사례는 ▲동ㆍ서부 간 지역 격차 해소를 위한 유휴 대지 활성화 ▲주요 공간을 연결하는 도로 나무 펜스(중앙분리대) 구축 ▲공원거리 설정으로 자원 순환체계 구축 및 녹색 인프라 확장 ▲다문화거리 조성 ▲기업 협력을 통한 보타닉가든 및 그린 커넥션 구축 ▲유동 인구가 많은 장소에 화성시 고유의 식수대 설치 등 환경, 균형발전, 일자리 정책 등 6건이다.정명근 화성시장은 “전문가 수준을 넘어서는 정책들이 많아서 내심 놀랐다”며, “‘화성 into 테크노폴’사업의 정책 제안들이 화성시를 변화시키는 마중물이 되기를 기대한다”라고 밝혔다.한편, ‘화성 into 테크노폴’사업은 화성시인재육성재단이 화성시 교육국제화특구 선정과 발맞춰 2023년에 시작한 사업으로 관내 고등학생 및 대학생 대상 해외탐방 및 문화교류를 통한 화성형 글로컬(Grocal) 인재육성 프로그램이며, 올해 3기수로 나누어 싱가포르 및 유럽 탐방을 진행했다.안승순 기자