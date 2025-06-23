“정화조 악취 잡아라”…영등포구, 저감시설 추가 설치

이미지 확대 서울 영등포구 관계자들이 지역 내 정화조에 설치된악취 저감시설 등을 점검하고 있다. 영등포구 제공

서울 영등포구는 정화조에서 나는 불쾌한 악취를 줄이기 위해 공동주택 등 60곳에 저감시설을 설치한다고 23일 밝혔다.악취 저감시설은 정화조 내 오수가 모이는 방류조에 공기를 주입해 악취 주요 원인인 황화수소를 산화시켜 악취를 없앤다.정화조의 악취가 하수관로를 따라 빗물받이와 하수 맨홀 등으로 퍼져 나가기에 악취 발생을 근본적으로 차단하는 데 효과적이다.지난해 악취 저감시설 48대를 설치한 바 있는 구는 올해 250세대 미만의 공동주택 중 현장 조사를 통해 악취가 심한 곳으로 선정된 42곳과 악취 민원이 접수된 건물 18곳에 저감시설을 추가로 설치한다.또한 악취 저감시설의 유지와 효과적인 관리를 목표로 건물 정화조 관리자를 대상으로 가동 방법과 유지 관리 요령 등의 교육도 진행할 예정이다. 하수도와 빗물받이 등 악취 발생 지역에 대한 현장 조사도 예정돼 있다.앞서 구는 지난해 서울시 주관 ‘시 자치구 하수 악취 저감 추진 실적 평가’에서 우수 자치구로 선정됐다. 지난해 공동주택에 설치한 악취 저감시설의 평균 악취 저감률도 82%로 집계되는 등 주민 만족도가 컸다.최호권 영등포구청장은 “악취는 주민 삶의 질과 직결됐기에 근본적인 개선이 중요하다”며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 다양한 변화를 통해 살기 좋고 쾌적한 명품 도시 영등포구를 만들겠다”고 말했다.임태환 기자