안산시, 교육부 ‘학교복합시설 공모사업’ 최종 선정…66억 원 확보

이미지 확대 안산시청

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안산시는 교육부 주관 학교복합시설 공모사업에 최종 선정돼 66억 원의 지원금을 확보했다고 7일 밝혔다.폐교된 성포동 소재 옛 경수초등학교 부지를 활용해 학생과 지역주민 모두를 위한 미래형 교육·문화 복합공간을 조성하는 사업으로, 안산시는 경기도안산교육지원청과 협력해 공모에 참여했다.안산시는 ‘(가칭)안산 미래 캠퍼스’를 조성할 계획이다. 해당 시설은 ▲평생학습 ▲진로 탐색 ▲ 문화 체험 ▲창작활동 등 다양한 프로그램을 운영하는 복합 교육문화시설로, 공교육을 보완하고 지역주민의 평생학습과 소통을 지원한다.옛 경수초등학교는 학령인구 감소로 지난 2월 28일 인근 경일초등학교와 통합, 폐교되면서, 지역주민들로부터 도심 내 방치에 대한 우려가 제기돼 왔다.안산시의 학교복합시설 공모사업은 폐교부지를 지역 주민과 학생 모두가 이용할 수 있는 미래지향적 교육·문화 공간으로 활용한다는 점에서 높은 평가를 받으며, 전국 12개 지자체 중 우수사례로 선정됐다.안산시는 앞으로 ▲중앙재정투자심사 ▲중기지방재정계획수립 ▲ 공유재산 심의 등 행정절차를 이행하고, 경기도안산교육지원청과 복합시설의 시행 및 관리, 이용, 소유권 등 세부 사항에 대한 실시협약을 체결할 계획이다. ‘(가칭)안산 미래 캠퍼스’는 2029년부터 운영에 들어갈 예정이다.이민근 안산시장은 “이번 공모사업 선정은 폐교를 단순한 유휴공간이 아닌 교육복지와 지역 공동체 활성화를 위한 거점으로 전환한 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 교육청과 긴밀히 협력하여, 시민 모두가 체감할 수 있는 교육문화 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다”라고 말했다.안승순 기자