창녕마늘로 만든 맥도날드 ‘창녕갈릭버거’ 11일 전국 재출시

‘한국의 맛’ 프로젝트 출밤점...2021년 첫선

군, 창녕마늘 브랜드 강화·소비촉진 기대

이미지 확대 창녕갈릭버거 이미지. 2025.8.8. 창녕군 제공

경남 창녕군은 오는 11일 한국맥도날드와 함께 ‘창녕갈릭버거’를 재출시한다고 8일 밝혔다. 버거는 오는 전국 400여 개 맥도날드 매장에서 판매한다.‘창녕갈릭 거’는 맥도날드가 국내 농가와 협력해 지역 특산물의 가치를 담아낸 ‘한국의 맛’ 프로젝트의 출발점이자 상징성이 큰 메뉴다. 2021년 첫선을 보인 이후 소비자 요구를 반영해 2022년과 2023년에 재출시한 바 있다.창녕갈릭버거 2종은 마늘을 통째로 갈아 만든 토핑과 마늘 아이올리 소스가 더해졌다. 버거 한 개에 깐 마늘 6쪽이 들어간다.창녕갈릭버거는 창녕마늘 우수성을 널리 알리는 계기가 됐다. 맥도날드에 총 170t에 달하는 창녕마늘을 공급하는 성과도 있었다.군은 이번 재출시가 전국 마늘 생산량의 22%를 차지하는 창녕마늘 브랜드 인지도 강화와 지역 농산물 소비 촉진에 도움이 되리라 본다.군은 창녕갈릭버거 재출시를 기념해 ‘창녕갈릭비프버거 세트(9200원 상당)’ 모바일 교환권을 증정하는 고향사랑기부 참여 이벤트도 진행한다.이달 11일~31일 고향사랑e음 누리집(ilovegohyang.go.kr)을 통해 창녕군에 10만원 이상을 기부한 후 별도 마련한 이벤트 참여폼(promotive.co.kr/DntE)에 신청하면 추첨을 통해 2000명에게 교환권을 줄 예정이다.자세한 내용은 창녕군 누리집과 SNS(사회관계망서비스) 등을 통해 확인할 수 있다.한국맥도날드도 제품 재출시에 맞춰 창녕군과 함께 ‘창녕 갈릭 버거 마스코트 그리기 대회’를 개최한다.성낙인 창녕군수는 “앞으로도 맥도날드와 지속적으로 협업해 창녕마늘의 우수성을 널리 알리고 지역 농가의 소득 증대에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.창녕 이창언 기자