경기도, 가평 등 4개 시군 호우 피해 농어가에 58억 원 저리(연 1%) 융자 지원

이미지 확대 지난달 31일 김동연 경기도지사가 가평군 호우피해 지역을 방문해 수해복구 자원봉사를 하고 있다. (경기도 제공)

경기도는 지난달 호우로 큰 피해를 본 농어가의 경영 회복과 시설복구를 위해 저리 융자지원과 함께 각종 지원사업에 우선권을 준다고 11일 밝혔다.지원 대상은 가평, 포천, 안성, 이천 등 4개 시군에서 지난달 16~20일 호우로 재해 피해를 본 경우로, 국가재난안전관리시스템(NDMS)에 확정된 농어가이다.우선 다음 달 재해 피해 농어업 경영체를 대상으로 농어업 경영자금과 시설자금을 연 1% 저금리로 58억 원 융자 지원을 할 예정이다. 기존 도내 주소지를 두고 1년 이상 농어업에 종사한 도민을 대상으로 재해 피해 농가를 먼저 지원한다.또 재해 피해 어가에는 양식장 개보수 사업을 통해 전기설비, 배관 등 시설 개보수를 지원할 계획이다.이와 함께 선택형 맞춤 농정사업 등 8개 사업의 내년 대상자 선정 때 재해 피해농가를 우선 지원하도록 사업 시행 지침을 개선할 예정이다.재해 피해 농업인의 소득 보전도 지원한다. 8월 22~23일과 29~30일 열리는 경기도담뜰 정례 농산물직거래장터에 판매 부스 선정 때 호우 피해지역 농업인과 농업인단체에게 우선권을 주고, 접경지역의 군납 농가가 사업을 신청할 경우 우선 배정할 계획이다.박종민 농수산생명과학국장은 “지난 호우로 피해를 본 농어업인을 위해 가능한 정책적 수단을 총동원해 농어업 경영 어려움을 해소하고 소득안정에 이바지하겠다”라고 말했다.한편, 지난 7월 16~20일 내린 비로 경기도 4개 시군 1,075 농어가의 농경지와 농작물, 농기계, 시설, 가축, 양식장 등에서 64억 원의 피해가 났다.안승순 기자