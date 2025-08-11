메뉴
경기도, 가평 등 4개 시군 호우 피해 농어가에 58억 원 저리(연 1%) 융자 지원

안승순 기자
수정 2025-08-11 11:18
입력 2025-08-11 11:00
2026년 사업자 우선 선정, 접경지역 군납 농가 우선 배정

이미지 확대
지난달 31일 김동연 경기도지사가 가평군 호우피해 지역을 방문해 수해복구 자원봉사를 하고 있다. (경기도 제공)
지난달 31일 김동연 경기도지사가 가평군 호우피해 지역을 방문해 수해복구 자원봉사를 하고 있다. (경기도 제공)


경기도는 지난달 호우로 큰 피해를 본 농어가의 경영 회복과 시설복구를 위해 저리 융자지원과 함께 각종 지원사업에 우선권을 준다고 11일 밝혔다.

지원 대상은 가평, 포천, 안성, 이천 등 4개 시군에서 지난달 16~20일 호우로 재해 피해를 본 경우로, 국가재난안전관리시스템(NDMS)에 확정된 농어가이다.

우선 다음 달 재해 피해 농어업 경영체를 대상으로 농어업 경영자금과 시설자금을 연 1% 저금리로 58억 원 융자 지원을 할 예정이다. 기존 도내 주소지를 두고 1년 이상 농어업에 종사한 도민을 대상으로 재해 피해 농가를 먼저 지원한다.

또 재해 피해 어가에는 양식장 개보수 사업을 통해 전기설비, 배관 등 시설 개보수를 지원할 계획이다.

이와 함께 선택형 맞춤 농정사업 등 8개 사업의 내년 대상자 선정 때 재해 피해농가를 우선 지원하도록 사업 시행 지침을 개선할 예정이다.

재해 피해 농업인의 소득 보전도 지원한다. 8월 22~23일과 29~30일 열리는 경기도담뜰 정례 농산물직거래장터에 판매 부스 선정 때 호우 피해지역 농업인과 농업인단체에게 우선권을 주고, 접경지역의 군납 농가가 사업을 신청할 경우 우선 배정할 계획이다.

박종민 농수산생명과학국장은 “지난 호우로 피해를 본 농어업인을 위해 가능한 정책적 수단을 총동원해 농어업 경영 어려움을 해소하고 소득안정에 이바지하겠다”라고 말했다.


한편, 지난 7월 16~20일 내린 비로 경기도 4개 시군 1,075 농어가의 농경지와 농작물, 농기계, 시설, 가축, 양식장 등에서 64억 원의 피해가 났다.

안승순 기자
