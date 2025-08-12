은평구, 독립 유공자 40인 공적 재조명…“헌신 잊지 않을 것”

이미지 확대 서울 은평구청사에 걸린 진관사 태극기의 모습. 은평구 제공

서울 은평구는 제80주년 광복절을 맞아 지역 내 연고를 두고 활동한 독립 유공자들의 공적을 다시 한번 기릴 계획이라고 12일 밝혔다. 조국 독립을 위해 헌신한 이들의 숭고한 뜻을 지역 사회에 널리 알리기 위해서다.국가보훈부 자료에 따르면 지금까지 확인된 독립 유공자에는 ▲3·1운동에 참여해 징역 또는 태형을 선고받은 인물 ▲상해 임시정부 및 광복군 등 해외에서 독립운동을 전개한 인물 ▲의열단 활동 및 국내외 학생운동을 통해 항일투쟁을 전개한 인물 등이 다수 포함됐다.특히 은평구 신사리와 진관내리 등지에서 일어난 3·1운동 시위에 참여해 실형을 선고받은 김명순, 김점성, 문도치, 원순오 등 지역 출신 유공자들의 활약은 당시 항일 의지를 잘 보여주는 사례로 평가된다.김미경 은평구청장은 “이분들의 헌신이 있었기에 지금의 자유와 평화가 가능했다”며 “독립 유공자의 고귀한 뜻을 계승하고, 지역 주민과 함께 기억해 나가는 노력을 계속해서 하겠다”고 다짐했다.임태환 기자