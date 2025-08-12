‘바다 반도체 김’ 충남도, 아시아 시장 공략 본격화

이미지 확대 ‘2025 베트남 호찌민 식품박람회’에 참가한 충남 김 가공업체. 충남도 제공

충남도의 바다 반도체로 불리는 ‘김’ 아시아 시장 공략에 속도가 붙고 있다.11일 도에 따르면 최근 베트남 사이공전시컨벤션(SECC)에서 열린 ‘2025 베트남 호찌민 식품박람회’에서 도내 3개 기업이 287만 달러의 수출 상담과 100만 달러 수출협약(MOU)을 체결했다.이번 박람회는 동남아 최대 식품 전문 전시회 중 하나로 20여 개국, 1000개(한국기업 99개 사) 이상 기업이 참여했다.도는 한국농수산식품유통공사(aT)와 김 가공업체 3개 사로 참가단을 구성했다.곱창 조미김 상품이 주력인 ㈜별식품은 14건 256만 달러 수출 상담 중 1건 100만 달러를 실제 수출협약으로 이끌었다.마른김을 주로 생산 중인 대양수산영어조합법인은 16건 15만 5000달러 상담 및 베트남(하노이) 현지 공장 설립 관련 협의를 진행했다.김 스낵 제품을 생산 중인 어업회사법인 명품김은 20건 15만 5000달러의 수출 상담과 김어포 스낵(베트남 원료 활용) 홍보로 현지 시장을 공략에 나섰다.도에 따르면 국내 농수산물 수출 품목 중 단일품목 1위를 차지하고 있는 김 수출액은 지난해 말 기준 9억 9700만 달러로, 2010년 1억 1000만 달러 대비 9배 성장하며 사상 최대 기록을 경신했다.충남은 물김 생산량 점유율이 6~7% 수준에도 마른김과 조미김 중심으로 전국 수출액 19.5%인 1억 9500만 달러 수출액을 기록했다.도 관계자는 “이번 박람회 참가로 도내 김 등 수산가공식품 브랜드 인지도와 시장 가능성을 확인했다”며 “수출을 뒷받침할 다양한 마케팅과 지원책으로 수출시장 다변화와 수출 성과 창출을 이어가겠다”고 말했다.홍성 이종익 기자