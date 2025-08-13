경기도, 재난안전대책본부 비상 2단계 긴급 발령···경기 북부에 폭우

경기도 내 9개 시군 호우경보, 12개 시군 호우주의보

김포 213mm, 고양 206mm 등 경기 북부 많은 강우량

이미지 확대 13일 오전 김동연 경기도지사가 도청 재난상황실에서 집중호우 관련 재난 상황을 점검하고 있다. (경기도 제공)

경기도가 13일 정오부로 호우 대비 재난안전대책본부 비상 2단계를 긴급 발령했다.비상 2단계는 경기도 자연재난과장을 상황관리 총괄반장으로, 40명이 재난 대응을 한다.현재 경기도 내 9개 시군에 호우경보, 12개 시군에 호우주의보가 발령돼 있다.정오 강우량은 김포 213mm, 고양 206mm 등 경기 북부지역에 비가 집중되고 있다.경기도는 이날 새벽 4시 30분부터 비상 1단계를 발령하고 호우 대처를 하고 있다. 김동연 경기도지사는 오전 9시 30분 재난안전상황실을 찾아 호우 대응 상황을 살펴본 후 “(경기 북부지역은) 지난달 호우피해 복구가 한창인데, 약해진 지반으로 2차 피해가 없도록 선제적 특보 발령 등 적극적으로 예찰하라”고 지시했다.경기도는 현재 ▲지하차도 침수 시 즉시 통제, 침수지역 진입 금지 안내 ▲강가 산책로 등 진출입로 차단 및 예찰 활동 강화 ▲홍수주의보 등 위험징후 시 경찰, 소방과 협조해 주민대피 실시 ▲산사태취약지역 우선 대피대상자 비상연락체계 점검 및 필요시 일몰 전 사전대피 권고 등 시군과 함께 취약 시설에 대해 집중관리를 하고 있다.안승순 기자