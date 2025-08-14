성북구 ‘민생쿠폰’ 신청률 96% 돌파…찾아가는 신청 서비스로 모든 구민 혜택 노린다

이미지 확대 이승로(오른쪽) 서울 성북구청장이 지난달 28일 지역 대표 전통시장인 돈암시장을 찾아 지역 상인들에게 힘을 불어넣어 주고 있다. 이 구청장은 “구민들이 민생쿠폰을 우리 구에서 쓸 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다. 성북구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 성북구는 민생회복 소비쿠폰 신청 3주차인 지난 11일 기준 지급률 96%를 돌파했다고 14일 밝혔다. 구는 남은 사각지대를 해소하기 위해 ‘찾아가는 신청 서비스’를 운영해 단 한 명의 구민도 소외되지 않도록 세심하게 챙긴다는 방침이다.찾아가는 신청 서비스는 온라인과 오프라인 모두 접근이 어려운 취약계층을 대상으로 신청을 돕고 복지 사각지대를 줄이기 위해 마련됐다.내달 12일까지 관내 각 동주민센터를 중심으로 운영되며, 거동이 불편해 주민센터나 은행 방문이 어려운 고령자, 장애인 등이 주요 대상이다. 신청자는 주소지 관할 동주민센터로 전화하면 담당 공무원이나 통장이 직접 가정을 방문해 신청부터 지급까지 원스톱 서비스를 제공한다.실제 찾아가는 신청 서비스를 요청해 주민센터 직원에게 직접 안내를 받은 한 종암동 주민은 “거동이 어려워 신청이 막막했는데, 이렇게 직접 집까지 찾아와 신청을 도와주시니 정말 감사드린다”라며 높은 만족감을 보였다.이번 소비쿠폰은 총 41만 4079명이 지급 대상이며, 현재까지 약 39만 8000명이 신청을 완료해 당초 예상치를 웃도는 높은 신청률을 기록했다. 구는 신속하고 체계적인 대응으로 구민 불편을 최소화했다.이승로 구청장은 “현장 중심 지원으로 구민 모두가 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠으며, 가까운 우리동네에서 소비하여 우리구 지역상권 활성화를 부탁드린다. 또한 사용기한은 11월 30일까지이므로 꼭 기한 내에 사용해달라”고 당부했다.임태환 기자