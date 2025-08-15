안산 대부도 뱃길, 30년 만에 열린다···‘안산호’, 18일 첫 운항

이미지 확대 안산 대부도 뱃길 도선( 안산시 제공)

경기 안산 반달섬과 대부도를 잇는 ‘안산호’가 18일 정식 운항을 시작한다.안산시는 ‘안산호’ 운항을 시작으로 내년에 신규 도선(소규모 여객선)을 추가로 출항하고 장기적으로 도선과 유람선을 동시에 운항할 계획이다.‘안산호’는 반달섬선착장에서 옛 방아머리선착장(대부도)까지 평일 왕복 2회, 주말과 공휴일의 경우 하루 왕복 3회 운항한다. 운항 일은 월·수·금·토·일(공휴일 포함)이다. 운항 속도는 12∼14노트, 승선 인원은 승객 29명, 선원 3명 등 총 32명이다.반달섬선착장에서 옛 방아머리선착장까지 13km 편도는 약 45분이 걸린다. 왕복 운임은 소인(8세 미만) 1만원, 대인(8세 이상) 2만 원이다. 조례에 따라 안산시민은 50% 할인이 적용된다.대부도 뱃길은 시화방조제 건설로 30여년간 끊겼었다.이민근 안산시장은 “시민 의견 수렴과 단계적 확대 운영을 통해 신규 관광수요를 창출하고 반달섬과 시화호 일대를 활성화할 것”이라며 “안산시만의 새로운 문화공간을 조성해 대부도를 찾는 관광객에게는 특별한 즐거움을, 시민들에게는 옛 추억을 선물하고 새로운 해양 문화의 상징으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.안승순 기자