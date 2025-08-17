충남도, AI·로봇 시범도시 등 미래사업 발굴

이미지 확대 ‘2025년 충남 미래사업 발굴 협의회’가 열리고 있다. 도 제공

충남도는 ‘2025년 충남 미래사업 발굴 협의회’를 열고 AI·로봇 기반 통합모빌리티 시범도시 구축 등 미래사업 기초연구 과제 5건을 최종 선정했다고 17일 밝혔다.도는 올해 초부터 미래 사업 발굴 협의회와 시군, 공공기관 등을 통해 총 47건 제안사업을 발굴했다.협의회는 예비 심사로 사전 선별한 후보 과제 15건을 대상으로 질의응답과 논의를 5건을 선정했다.선정한 기초연구 과제는 △온디바이스 AI·로봇기반 통합모빌리티 시범도시 구축 △탄소중립 경제 구현을 위한 폐기물 재활용 소재 개발과 소·부·장 산업 육성 △대산항 국제 여객·물류 거점화 △해양폐기물 연료화 신기술·기업 연계 실증사업 △폐산업시설 유휴공간 문화 재생 사업 등이다.도는 올해 내 기초연구를 마무리하고 타당성과 구체적 추진 전략을 마련 후 국비 사업, 도 주관 사업과 연계하는 등 사업화에 나설 계획이다.전형식 정무부지사는 “미래 사업 발굴은 단순한 아이디어 제안이 아니라 중장기적으로 충남의 경제·사회를 이끌 신성장 동력을 찾아내고 이를 실질적으로 사업화하는 과정”이라고 설명했다.홍성 이종익 기자