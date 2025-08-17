메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

충남도, AI·로봇 시범도시 등 미래사업 발굴

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-08-17 13:17
입력 2025-08-17 13:17
미래산업 이끌 기초연구 과제 확정
대산항 국제 여객·물류 거점화 등 선정
이미지 확대
‘2025년 충남 미래사업 발굴 협의회’가 열리고 있다. 도 제공
‘2025년 충남 미래사업 발굴 협의회’가 열리고 있다. 도 제공


충남도는 ‘2025년 충남 미래사업 발굴 협의회’를 열고 AI·로봇 기반 통합모빌리티 시범도시 구축 등 미래사업 기초연구 과제 5건을 최종 선정했다고 17일 밝혔다.

도는 올해 초부터 미래 사업 발굴 협의회와 시군, 공공기관 등을 통해 총 47건 제안사업을 발굴했다.

협의회는 예비 심사로 사전 선별한 후보 과제 15건을 대상으로 질의응답과 논의를 5건을 선정했다.

선정한 기초연구 과제는 △온디바이스 AI·로봇기반 통합모빌리티 시범도시 구축 △탄소중립 경제 구현을 위한 폐기물 재활용 소재 개발과 소·부·장 산업 육성 △대산항 국제 여객·물류 거점화 △해양폐기물 연료화 신기술·기업 연계 실증사업 △폐산업시설 유휴공간 문화 재생 사업 등이다.

도는 올해 내 기초연구를 마무리하고 타당성과 구체적 추진 전략을 마련 후 국비 사업, 도 주관 사업과 연계하는 등 사업화에 나설 계획이다.
문성호 서울시의원 “연희동 견고한 폭우 방어 태세, 연희1구역재개발조합이 주민 안전 보장 확실한 기여”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 문성호 서울시의원 “연희동 견고한 폭우 방어 태세, 연희1구역재개발조합이 주민 안전 보장 확실한 기여”

전형식 정무부지사는 “미래 사업 발굴은 단순한 아이디어 제안이 아니라 중장기적으로 충남의 경제·사회를 이끌 신성장 동력을 찾아내고 이를 실질적으로 사업화하는 과정”이라고 설명했다.

홍성 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기