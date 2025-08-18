은평구, AI 기반 중장년 취업 컨설팅 ‘리스타트 스튜디오’ 운영

이미지 확대 서울 은평구가 중장년층의 재취업 역량 강화를 위해 마련한 ‘리스타트 스튜디오’ 프로그램 관련 홍보 자료. 은평구 제공

서울 은평구는 내달 9일부터 중장년층의 재취업 역량 강화를 위한 맞춤형 프로그램 ‘리스타트 스튜디오’를 운영한다고 18일 밝혔다.이 프로그램은 AI(인공지능) 기술과 참여형 교육 방식을 접목해 중장년층이 취업에 필요한 실질적인 역량을 키우고 자신감을 회복할 수 있도록 돕고자 마련됐다.대상은 만 40세부터 64세 구민이다. 교육 과정은 ▲취업 준비 점검 ▲AI시대 취업 전략(챗GPT 활용) ▲이력서·자기소개서 작성 지원 ▲모의 면접 및 역량 진단 ▲일대일 맞춤형 취업 컨설팅 등 실습 중심으로 구성됐다.교육은 총 4차로 나눠 권역별 주민센터에서 진행된다. 1차 교육은 내달 9일부터 매주 화요일 오전 수색동주민센터에서 열린다. 2차는 불광2동주민센터, 3차와 4차는 오는 11월 중에 구산동주민센터와 진관동주민센터에서 차례대로 열릴 예정이다.신청은 이달 19일부터 내달 2일까지 구청 누리집 또는 홍보물에 있는 QR코드를 통해 가능하다. 교육비는 전액 무료다.김미경 은평구청장은 “AI시대에 발맞춘 직업 교육을 통해 중장년층이 자신감 있게 제2의 인생을 시작할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.임태환 기자