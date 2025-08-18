김동연 “‘인동초 김대중’의 길, 더 크게 이어가겠다”

이미지 확대 김동연 경기도지사 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 김동연 경기도지사가 18일 “인동초 김대중이 열어온 그 길 위에서 더 크게 이어가겠다”라고 다짐했다.김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “(경기도) 도지사 (옛)공관 도담소에 ‘인동초’가 심겨 있습니다”며 “김대중 대통령께서 자신의 표상으로 삼으셨던 바로 그 꽃”이라고 썼다.이어 “‘나는 마지막까지 역사와 국민을 믿었다’는 제 집무실에 걸어놓은 대통령님의 말씀”이라며 “1998년 2월 25일, 대통령께서 취임하시던 그날을 기억한다”라고 덧붙였다.그러면서 “‘우리 모두는 땀과 눈물과 고통을 요구받고 있다’면서 뜨거운 눈물을 삼키시던 대통령님은 결국 국민과 함께 위기를 극복해 내셨다”며 “27년 전 그때처럼, 다시 민주주의와 민생, 평화를 세워나가는 출발선에 섰다”라고 글을 맺었다.앞서 김동연 지사는 이날 오전 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 고(故) 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식에 참석했다.안승순 기자