경기 공공기관평가, 일자리재단·경과원·경콘진 ‘가’ 등급

이미지 확대 경기도청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도가 실실한 2025년(2024년 실적) 경기도 공공기관 경영평가에서 경기도일자리재단, 경기도경제과학진흥원, 경기콘텐츠진흥원 3곳이 최고인 ‘가’ 등급을, 경기도수원월드컵경기장관리재단이 최저인 ‘마’ 등급을 받았다.경기도가 교수·회계사 등 민간 전문가 29명의 경영평가단을 구성해 산하 19개 출자·출연기관을 대상으로 지난 3월부터 6월까지 기관별 서면 심사, 현장평가 등을 거쳐 각 기관의 2024년 한 해 동안의 경영 실적을 평가한 결과다.올해 평가에선 혁신성과, 도민 체감 혁신 우수사례, 사업 홍보성과 평가를 신설해 성과 기반 평가 확대와 사회적 책임 평가 강화에 중점을 뒀다.‘가’ 등급을 받은 일자리재단은 공공분야 특화 일자리 앱 ‘잡아드림’과 ‘일자리 현황판’을 구축해 데이터 기반 고용서비스의 고도화를 추진한 성과를 인정받았고, 경제과학진흥원은 AI기반 ‘경기기업비서’ 등 서비스 혁신을 통해 기업지원 서비스 품질을 높인 점, 콘텐츠진흥원은 국내 최초로 최대 규모의 ‘국제AI영화제’를 개최해 글로벌 AI콘텐츠 창작 활성화에 이바지한 점이 높은 평가를 받았다.반면, 경기도수원월드컵경기장관리재단은 사업성과 평가 부문에서 미흡한 평가를 받았다.출자·출연기관장 평가는 지난해 기준 3개월 미만 근무한 기관장을 제외하고 22개 기관의 기관장을 대상으로 진행됐다.경기도일자리재단 기관장이 ‘가’ 등급, 경기도경제과학진흥원 기관장 등 5명이 ‘나’ 등급, 경기연구원 기관장 등 6명이 ‘다’ 등급, 경기문화재단 기관장 등 4명이 ‘라’ 등급을 받았다.경기주택도시공사 등 4개 지방공사와 경기도사회서비스원, 경기도의료원 기관장에 대한 평가결과는 중앙부처(행정안전부, 보건복지부) 평가 결과를 반영해 확정할 예정이다.경기도는 라등급 이하 기관장에게는 경고 등 후속 조치하고, 평가 결과에 따른 기관별 경영개선 과제 이행 실적을 다음 연도 평가에 반영할 계획이다. 또한 ‘다’등급 이상 기관의 임직원(직원은 ‘라’등급 이상) 및 기관장은 예산의 범위 내에서 성과급을 받을 수 있다.안승순 기자