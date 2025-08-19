메뉴
경기도, 장례식장 이어 영화관에 다회용기 공급

안승순 기자
수정 2025-08-19 11:07
입력 2025-08-19 11:07
이미지 확대


경기도가 일회용품 사용을 줄이기 위해 경기의료원 산하 장례식장에 이어 도내 영화관에 다회용기를 제공한다.

경기도는 20일부터 메가박스 미사강변· 시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등 영화관 7곳에 다회용기를 공급한다고 19일 밝혔다.

관람객은 키오스크에서 음료를 주문할 때 추가 비용 없이 다회용기로 받아, 영화 관람이 끝난 후 지정된 장소에 반납하면 된다. 수거된 다회용기는 전문 다회용기 업체가 고온 살균의 7단계의 세척 과정을 거쳐 재공급한다. 9월 말부터는 팝콘 용기로 다회용기를 확대할 예정이다.

경기도는 7월 한 달 동안 시범 사업으로 메가박스 미사강변·시흥배곧점에 먼저 다회용기를 도입, 운영한 결과, 15 영업일 동안 8천 개의 다회용기를 사용한 것으로 집계됐다.

경기도와 코리아경기도주식회사는 영화관 내 일회용품을 다회용기로 전환으로, 월 5만 개의 일회용컵 사용을 줄이는 효과를 기대하고 있다.

이미지 확대
장례식장 다회용기 세트(경기도 제공)
장례식장 다회용기 세트(경기도 제공)




앞서 경기도가 운영하는 경기도의료원 산하 6개 병원(수원, 이천, 안성, 의정부, 포천, 파주) 장례식장 전체가 다회용기 사용을 위한 체계를 마련했다.

안승순 기자
