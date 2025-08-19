은평구, ‘2025 인구주택총조사’ 조사요원 200여명 모집

이미지 확대 서울 은평구청사 전경. 은평구 제공

서울 은평구는 오는 10월부터 실시하는 ‘2025 인구주택총조사’ 업무를 수행할 조사요원 200여명을 모집한다고 19일 밝혔다.인구주택총조사는 5년마다 하는 국가 기본 통계조사다. 대한민국 영토 내 상주하는 모든 내외국인과 그들이 살고 있는 거처에 관한 표본조사다. 올해 조사는 오는 10월 22일부터 11월 18일까지 인터넷·전화조사 또는 가구 방문조사로 진행된다.조사요원 모집 대상은 만 18세 이상으로 통계 업무에 전념할 수 있는 사람이다. 종이 조사표 대신 태블릿을 활용하기에 스마트기기 사용에 능숙해야 한다.모집 인원은 현장 조사를 지도하고 관리하는 조사관리자 20명, 가구를 직접 방문해 조사표를 작성하는 조사원 200명이다. 조사관리자는 오는 20일까지 모집한다. 조사원 모집 기간은 내달 15일부터 17일까지다.자세한 내용은 구청 누리집 또는 통계청 인구주택총조사 누리집에서 확인하면 된다. 기타 문의 사항은 구 기획예산과 전화로 하면 된다.김미경 은평구청장은 “인구주택총조사가 성공적으로 진행될 수 있도록 사명감과 책임감을 가지고 조사 업무를 수행할 구민의 많은 관심과 협조를 부탁한다”고 말했다.임태환 기자