DDP, 분홍 구름·벌룬 캐릭터 품은 미술관으로 변신… 28일부터 ‘디자인&아트’

이미지 확대 키네틱(움직임) 아티스트인 뱅상 르로이(프랑스)의 작품인 ‘몰레큘러 클라우드’. 서울시 제공

이미지 확대 인터랙티브 아트 스튜디오 이너스(호주)의 작품인 ‘풀 티처’. 서울시 제공

서울 동대문디자인플라자(DDP)가 몽환적인 분홍빛 구름과 높이 10m에 달하는 ‘벌룬 캐릭터’가 가득한 미술관으로 변신한다.서울디자인재단은 오는 28일부터 내달 14일까지 세계적인 아티스트의 야외 설치 작품과 신진 디자이너 35명의 기획 전시가 함께하는 ‘2025 DDP 디자인&아트’를 연다고 19일 밝혔다.디자인&아트는 2023년 첫 야외 전시 개최 이후 지난해에만 약 18만명이 방문한 DDP 대표 행사다.28일부터 ‘무브먼트&센스, 움직임이 만드는 감각의 순간들’을 주제로 키네틱(움직임) 아티스트 뱅상 르로이(프랑스)와 인터랙티브 아트 스튜디오 이너스(ENESS·호주) 등의 야외 대형 설치 작품을 선보인다.뱅상 르로이의 작품 ‘몰레큘러 클라우드’는 1.5ｍ의 핑크빛 대형 풍선 56개가 모여 회전하는 대형 키네틱 설치 작업이다. 강렬한 색감을 발산하며 무채색의 DDP를 몽환적인 풍경으로 변모시킨다.이너스의 작품 ‘풀 티처’는 움직임에 반응해 LED 조명과 물줄기, 소리로 대답하는 벌룬 조형물이다. 최대 10ｍ에 달하는 4개의 대형 벌룬 캐릭터들이 잔디 언덕과 DDP 외부 공간에 입체적으로 자리 잡아 시민들을 맞이한다.아울러 DDP에선 내달 1일부터 14일까지 ‘디자인 마이애미’의 아시아 최초 전시회도 개최된다.디자인 마이애미는 매년 연말 디자이너, 갤러리, 컬렉터, 큐레이터, 비평가들이 한자리에 모여 탁월한 소장 가치를 지닌 디자인 작품을 선보이는 세계적 수준의 페어다.차강희 재단 대표이사는 “DDP는 세계적 수준의 디자인과 예술을 시민과 함께 나누는 곳”이라며 “올해는 디자인 마이애미와 함께 서울이 글로벌 디자인 허브로 자리매김하는 계기가 될 것”이라고 말했다.임태환 기자