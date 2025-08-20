동작구, 신청사 개청 기념 오는 30일 ‘트로트 콘서트’…강진·배일호·김국환 등 총출동

이미지 확대 서울 동작구의 신청사 개청 기념 트로트 콘서트의 포스터. 동작구 제공

서울 동작구는 오는 30일 오후 1시 구청 신청사 4층 대강당에서 ‘신청사 개청 기념 트로트 콘서트’(포스터)를 연다고 20일 밝혔다.이번 행사는 45년 만의 신청사 이전을 구민과 함께 축하하고, 세대가 공감할 수 있는 문화 향유 기회를 제공하고자 마련됐다.콘서트는 오후 1시부터 특별 초청 가수 5인의 무대로 문을 연다. ▲강진 ▲배일호 ▲김국환 ▲김흥국 ▲건아들 등 시대를 대표하는 트로트 가수들이 ‘땡벌’, ‘신토불이’, ‘타타타’, ‘호랑나비’, ‘젊은 미소’ 등의 명곡으로 현장을 뜨겁게 달굴 예정이다.관람 대상은 400여명이며, 전석 무료로 운영한다.관람을 희망하는 구민은 구청 누리집 통합예약시스템을 통해 1인당 4매까지 신청할 수 있다. 다만 선착순 접수 방식이기에 조기 마감할 수 있다.구는 공연장에 입장하지 못한 구민을 위해 구청 4층 소회의실에서 유튜브 생중계도 제공할 계획이다.박일하 동작구청장은 “앞으로도 구민들이 지역에서 문화생활을 즐길 수 있도록 다양한 프로그램을 지속해서 발굴하고 지원하겠다”라고 강조했다.임태환 기자