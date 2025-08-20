하은호 군포시장, 서울시 의장 만나 서울시 기술교육원 부지 활용 방안 협력 논의

이미지 확대 하은호 군포시장(왼쪽)이 18일 서울특별시의회를 방문해 최호정 의장과 면담을 갖고 서울시 기술교육원 남부캠퍼스 부지의 활용 방안과 관련해 협력 방안을 논의했다. (군포시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하은호 경기 군포시장이 지난 18일 서울특별시의회를 방문해 최호정 의장과 면담을 갖고 서울시 기술교육원 남부캠퍼스 부지의 활용 방안과 관련해 협력 방안을 논의했다.군포시 고산로 589 일원(58,523.5㎡)에 있는 서울시 기술교육원 남부캠퍼스는 내년 2월 교육원 운영 종료 등으로 활용도가 낮아져 부지 활용에 대한 필요성이 제기돼 왔다.하 시장은 이날 면담에서 “서울시가 보유한 자산을 지역사회와 공유하고 군포시는 실질적인 개발 구상과 사업화 추진을 맡아 상생 협력 모델을 만들자”는 입장을 전달했고, 최호정 서울시의회 의장은 군포시의 제안에 “서울특별시의회에서도 할 수 있는 역할을 다하겠다”라고 화답했다.하 시장은 “서울시와 군포시가 힘을 모아 방치된 부지를 시민 공간으로 재탄생시킨다면 양 도시 모두의 공공복리가 증진될 것”이라며 “앞으로도 적극적인 협의를 통해 실질적인 성과를 만들어가겠다”라고 말했다.군포시는 앞으로 서울시와 실무협의체를 통한 구체적인 개발 방향, 재원 조달, 부지 매각 절차, 노인요양시설 이전 계획 등을 논의하고 부지를 지역사회에 기여하는 핵심 자산으로 활용할 수 있도록 추진할 계획이다.안승순 기자